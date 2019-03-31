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Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

ntv.com.tr

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu yanıt buldu. Haftanın ilk oyunu 10-6 Türkiye takımının oldu.

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    Survivor 2019'un 36. bölümü erzak ve dokunulmazlık oyunlarıyla başladı.
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    Karbonhidrat içerikli besinler ödüllü erzak oyunu 10-6 Türkiye takımının oldu.
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    30 Mart akşamı yayınlanan bölümde diğer mücadele ise dokunulmazlık oyununda yaşandı.
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    Bu oyunu da Türk takımı 10-6 takımı kazandı.
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    İşte Survivor 2019'un 36. bölümünde yaşananlar ve bugüne kadar programdan yansıyan kareler...
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