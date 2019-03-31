Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
ntv.com.tr
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu yanıt buldu. Haftanın ilk oyunu 10-6 Türkiye takımının oldu.
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1Survivor 2019'un 36. bölümü erzak ve dokunulmazlık oyunlarıyla başladı.
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2Karbonhidrat içerikli besinler ödüllü erzak oyunu 10-6 Türkiye takımının oldu.
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330 Mart akşamı yayınlanan bölümde diğer mücadele ise dokunulmazlık oyununda yaşandı.
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4Bu oyunu da Türk takımı 10-6 takımı kazandı.
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5İşte Survivor 2019'un 36. bölümünde yaşananlar ve bugüne kadar programdan yansıyan kareler...
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