Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da erzak ve dokunulmazlık oyunları (5. haftadan detaylar)
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da erzak ve dokunulmazlık oyunlarını kim kazandı? soruları yanıt buldu. 5. haftanın ilk dokunulmazlığı Türkiye takımının oldu. Erzak oyununda da Türk takımı galip geldi. İşte detaylar ve kare kare Survivor 2019...
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Survivor 2019'un 5. haftası kuru fasulye ve salça ödüllü erzak oyunuyla başladı.
Oyunu 10-7 Türkiye takımı kazandı.
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13. bölümünde ikinci mücadele ise dokunulmazlık oyununda yaşandı.
Bu oyunda da rakibine üstünlük sağlayan Türkiye takımı 10-4 galip geldi.
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Börek ödüllü ödül oyunu ise kadınlarda Dalaka ile Seda'nın oldu.
Survivor bu akşam 14. bölümde oynanacak haftanın ikinci dokunulmazlığıyla devam edecek.
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İşte Survivor Türkiye-Yunanistan'dan yansıyan diğer renkli kareler...