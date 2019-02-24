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Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da erzak ve dokunulmazlık oyunları (5. haftadan detaylar)

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da erzak ve dokunulmazlık oyunlarını kim kazandı? soruları yanıt buldu. 5. haftanın ilk dokunulmazlığı Türkiye takımının oldu. Erzak oyununda da Türk takımı galip geldi. İşte detaylar ve kare kare Survivor 2019...

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    Survivor 2019'un 5. haftası kuru fasulye ve salça ödüllü erzak oyunuyla başladı.

    Oyunu 10-7 Türkiye takımı kazandı.
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    13. bölümünde ikinci mücadele ise dokunulmazlık oyununda yaşandı.

    Bu oyunda da rakibine üstünlük sağlayan Türkiye takımı 10-4 galip geldi.
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    Börek ödüllü ödül oyunu ise kadınlarda Dalaka ile Seda'nın oldu.

    Survivor bu akşam 14. bölümde oynanacak haftanın ikinci dokunulmazlığıyla devam edecek.
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    İşte Survivor Türkiye-Yunanistan'dan yansıyan diğer renkli kareler...
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