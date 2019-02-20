Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da kim elendi? (19 Şubat son bölüm ada konseyi)
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da kim elendi? sorusu yanıt buldu. Son bölümde yapılan Yunan takımının ada konseyinde Louleita, Vasilis ve Spyros'tan en az oyu alan Louleita adaya veda etti. İletişim oyunu ise Survivor Türkiye takımından erkeklerde Atakan'ın kadınlarda Melisa'nın oldu. İşte 12. yeni bölümden detaylar ve Survivor 2019'dan kareler...
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4. HAFTA 12. YENİ BÖLÜMSurvivor 2019'da 4. haftanın 12. bölümü ödül oyunuyla başladı.
Pizza ve kola ödüllü oyunu 10-7 Türkiye takımı kazandı.
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2Kazananın arkadaşlarından gelen mesajları okuacağı iletişim oyunu ise erkeklerde Atakan'ın kadınlarda Melisa'nın oldu.
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3Yunan takımının ada konseyinde ise elemeye kalan Iouleita, Spyros ve Vasilis SMS oylamasına çıktı.
En az oyu alan Iouleita yarışmaya veda etti.
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Yunan yarışmacıların konuşmaları altyazılı olarak çevrilmesiyle ilgili olarak Acun Ilıcalı, "Survivor'da altyazılardan şikayet eden seyircilerimiz için bu hafta sonu Yunan yarışmacıların röportajlarını seslendirme yaparak verdik. Bu konuda yorumlarınızı merak ediyoruz. Seslendirme yapılan montajımızı beğenip beğenmediğini soruyoruz. Benim Instagram adresime girerek oylama yapabilirsiniz" dedi.
İşte 11. geçmiş bölümde yaşananlar...
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GEÇMİŞ BÖLÜMLER (11. BÖLÜM)Survivor 2019'un 11. bölümünde sembol ve ödül oyunları oynandı.
Erkeklerde koltuk takımı ödüllü sembolü Atakan Işıktutan, kadınlarda Ecem Onaran kazandı.
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6Simit, labne ve çay ödüllü oyun ise 9-9 bitti.
Bu sonuç sonrası Acun Ilıcalı oyunun her iki takımına da verileceğini açıkladı.
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10. BÖLÜMSurvivor 2019'da 4. hafta 2. dokunulmazlık oyunuyla devam etti.
Oyun Yunan takımına 10-6 üstünlük sağlayan Türkiye takımının oldu.
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8Yunan bireysel dokunulmazlık kadınlarda Ria Kolovou, erkeklerde Nikos Kosmas oldu.
Yapılan ada konseyinde ise adı en çok yazılan Ioulieta, Spros ve Vasilis eleme adayları olarak belirlendi.
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9Haftanın performans birincileri ise Türkiye takımından Yusuf ile Seda, Yunanistan takımından ise Nikos ve Elpida olarak açıklandı.
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9. BÖLÜMSurvivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın 4. haftası başladı.
Son bölümde takımlar haftanın ilk dokunulmazlığı için karşı karşıya geldi.
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11Survivor Yunanistan takımına karşı 10-4 üstünlük kuran Türkiye dokunulmazlığın sahibi oldu.
9. bölümde Hikmet galibiyet sevincini Yunan takımına giderek yapması sonucu Acun Ilıcalı'dan uyarı aldı.
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Haftanın ikinci oyununda ise yarışmacıları kahve ödülü için karşı karşıya geldi.
Oyunun kazananı kadınlarda Türk takımından Seda ile Yunanistan'dan Elpida oldu.
İşte Survivor 2019'dan yansıyan diğer kareler...
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