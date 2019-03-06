Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da kim elendi? (Ada konseyinde Ecem mi, Okay mı, Hakan mı gitti?)

1 20. SON BÖLÜM



Ödülü kadınlarda Seda, erkeklerde Atakan kazandı. Survivor 2019 'da 20. bölüm arkadaşları ile mesajlaşma ödüllü iletişim oyunuyla devam etti.Ödülü kadınlarda Seda, erkeklerde Atakan kazandı.

2 Haftanın son bölümünde diğer mücadele ödül oyununda yaşandı.



Pilav üstü tavuk ödüllü oyun 10-8 Türkiye takımının oldu.

3 Türkiye takımının eleme konseyinde ise Ecem, Okay ve Hakan SMS oylamasına çıktı.



En az oyu alan Ecem Onaran Survivor'a veda etti.

4 19. GEÇMİŞ BÖLÜM



Dürüm döner, kola ve patates ödüllü oyun oynandı.



Yunan takımına 10-7 üstünlük sağlayan Türk takımı yarışın galibi oldu. Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan 'ın 19. bölümü ödül oyunuyla devam etti.Dürüm döner, kola ve patates ödüllü oyun oynandı.Yunan takımına 10-7 üstünlük sağlayan Türk takımı yarışın galibi oldu.

5 Diğer mücadele ise bilgisayar ödüllü sembol oyununda yaşandı.



Bireysel yarışılan oyunu Hakan Kanık kazandı.

6 Acun Ilıcalı, ekrana gelen yarışmanın ardından Survivor Panaroma isimli programa katıldı.



"Son olarak 2 takıma da birer yarışmacı daha katılacak" diyen Ilıcalı, "Bu kişiler eski yarışmacılardan mı olacak yoksa yeni bir isim mi olacak henüz Yunan prodüksiyon ile kararlaştırmadık" ifadelerini kullandı.

7 18. GEÇMİŞ BÖLÜM



Finale ve bayrak oyununa kalan mücadeleyi de Yunan takımı 3-2 kazandı. Survivor 2019 'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu 10-9 Yunanistan takımının oldu.Finale ve bayrak oyununa kalan mücadeleyi de Yunan takımı 3-2 kazandı.

8 Türkiye takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık ise Yusuf'a gitti



Fıstık ezmeli sandviç ve meyve suyu ödüllü haftanın performans birincileri Türkiye takımında Hikmet ve Suda, Yunan takımında Nikos ile Dalaka oldu.

9 17. GEÇMİŞ BÖLÜM Heyecanlı mücadelerin yaşandığı yarışmaya erzak oyunu ve haftanın ilk dokunulmazlık oyunları oynandı.

10 Survivor'da ilk olarak ödülün patates, mercimek ve ayçiçek yağı olduğu erzak oyunu oynandı. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan oyunda, Seda kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

11 Sabriye ile Dalaka arasında müthiş bir rekabetin yaşandığı oyunu 10-6 skoruyla Yunanistan takımı kazanmayı başardı.

12 Ödül oyununun yanı sıra dokunulmazlık oyunu da oynandı. Büyük bir heyecana sahne olan zorlu oyunu 10-8 skoruyla Türkiye takımı kazandı. İşte Survivor 2019'dan yansıyan diğer kareler...

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