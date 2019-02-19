Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da sembol ve ödül oyunlarını kim kazandı? (Survivor 11. bölümden detaylar)
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan son bölümünde sembol ve ödül oyunlarını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. 11. bölümde oynanan sembol oyununu Atakan ve Ecem kazanırken ödül oyunu ise her iki takıma da gitti. Survivor ada konseyinde bu hafta Yunan takımından bir yarışmacı elenecek. İşte detaylar ve Survivor'dan yansıyan fotoğraflar...
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4. HAFTA 11. YENİ BÖLÜMSurvivor 2019'un 11. bölümünde sembol ve ödül oyunları oynandı.
Erkeklerde koltuk takımı ödüllü sembolü Atakan Işıktutan, kadınlarda Ecem Onaran kazandı.
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2Simit, labne ve çay ödüllü oyun ise 9-9 bitti.
Bu sonuç sonrası Acun Ilıcalı oyunun her iki takımına da verileceğini açıkladı.
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10. BÖLÜMSurvivor 2019'da 4. hafta 2. dokunulmazlık oyunuyla devam etti.
Oyun Yunan takımına 10-6 üstünlük sağlayan Türkiye takımının oldu.
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4Yunan bireysel dokunulmazlık kadınlarda Ria Kolovou, erkeklerde Nikos Kosmas oldu.
Yapılan ada konseyinde ise adı en çok yazılan Ioulieta, Spros ve Vasilis eleme adayları olarak belirlendi.
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5Haftanın performans birincileri ise Türkiye takımından Yusuf ile Seda, Yunanistan takımından ise Nikos ve Elpida olarak açıklandı.
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610. bölümün yayınlandığı sırada sosyal medyadan açıklama yayınlayan Acun Ilıcalı, Türkiye-Yunanistan formatında değişikliğe gidileceği iddialarını yalanladı.
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9. GEÇMİŞ BÖLÜMSurvivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın 4. haftası başladı.
Son bölümde takımlar haftanın ilk dokunulmazlığı için karşı karşıya geldi.
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8Survivor Yunanistan takımına karşı 10-4 üstünlük kuran Türkiye dokunulmazlığın sahibi oldu.
9. bölümde Hikmet galibiyet sevincini Yunan takımına giderek yapması sonucu Acun Ilıcalı'dan uyarı aldı.
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9Haftanın ikinci oyununda ise yarışmacıları kahve ödülü için karşı karşıya geldi.
Oyunun kazananı kadınlarda Türk takımından Seda ile Yunanistan'dan Elpida oldu.
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10. bölümde ise sürpriz ödüllü bir oyun oynanacak.
Ilıcalı bu oyunu, "Sürpriz bir oyun oynayacaksınız. İpucu veremem anlaşılır. Çok sürpriz bir oyun. Önce sürpriz oyun sonra da 2. dokunulmazlık oyunu olacak" ifadeleriyle duyurdu.
İşte Survivor 2019'dan yansıyan diğer kareler...
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