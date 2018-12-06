Survivor 2019 yine Dominik Cumhuriyet'inde

Acun Ilıcalı, Survivor 2019 için hazırlıklara başladı. Geçen sezonu büyük bir heyecanla izlenen Survivor yarışmasını Adem Kılıçcı şampiyon olarak tamamlamıştı.
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2018'de kameraman olarak görev yapan Alper Baycın'ın Dominik Cumhuriyeti'nde saldırıya uğrayıp hayatını kaybetmesi yarışmanın başka ülkelerde yapımlasını gündeme getirmişti.
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Kararını veren Acun Ilıcalı, Survivor 2019 için yine Dominik Cumhuriyeti'ni seçerek yer ve mekanı paylaştı.
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Helikopterle ada üzerinden çekim yapan Ilıcalı, çektiği kareleri de yayınladı.
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Ilıcalı'nın bazı paylaşımlarından adanın çevresinde denize giren ve güneşlenen pek çok insan olması göze çarptı.
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Ilıcalı Survivor 2019 hakkında daha önce şu açıklamaları yapmıştı: "Survivor'da konseptimiz bu sene Türkiye-Yunanistan olacak. Aynı anda iki ülkede yayın olacak ve aynı gece yayınlanacak, ortak yayın olmayacak."
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"Programların montajları farklı olacak, onların programında hayatları daha çok ekrana gelecek. Ancak oyunlar aynı olacak. Bir adada Türkler, diğer adada Yunanlılar olacak ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak."
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"Yepyeni yarışmacılarla başlayacağız. Yunan sunucuya takımı kurma görevini verdik. Bütün Yunanistan'ı tarıyor şu anda. Şubat 2019'da başlayacağız yayına."
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"Exathlon şu anda düşünmüyoruz. Survivor'ın şu anda Türkiye'de yeri ayrı. Yunanistan'da da Survivor çekiyoruz. Exathlon şu anda 6 ülkede çekiliyor. Survivor 8 ülkede, Exathlon 6 ülkede devam ediyor."