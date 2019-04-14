Survivor 2019'da dokunulmazlığı kim kazandı? (46. bölümden detaylar)
Survivor 2019'un son bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu yanıt buldu. 46. son bölümde haftanın ilk dokunulmazlığı beyaz takımın oldu. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan öne çıkan kareler...
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Survivor 2019'un 46. bölümünde erzak ve dokunulmazlık oyunları oynandı.
Nefes kesen ve bayrak oyununa kalan erzak oyunu 10-9 siyah takımın oldu.
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Diğer mücadele ise haftanın ilk dokunulmazlığında yaşandı.
Zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda dokunulmazlığı 10-5 siyah takım kazandı.