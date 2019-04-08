Survivor 2019'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? (Siyah takım ile beyaz takımın mücadelesi)
Survivor 2019'un 42. son bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu yanıt buldu. Siyah ve beyaz takım arasındaki haftanın ikinci dokunulmazlığı da beyaz takımın oldu. Böylece siyah takım ada konseyinde eleme adaylarını belirleyecek. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan kareler...
1
42. YENİ BÖLÜM
Survivor 2019'un 42. bölümünde siyah ve beyaz takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.
Beyaz takım, siyah takım karşısında 10-7 dokunulmazlık oyununu kazandı.
Böylece siyah takım ada konseyine giderek eleme adaylarını belirleyecek.
2
42. bölümünde ayrıca arkadaşlarla mesajlaşma ve film izleme ödüllü oyunda oynandı.
Oyunu erkeklerde Atakan, kadınlarda Büşra Yalçın kazandı.
3
41. GEÇMİŞ BÖLÜM
Survivor Türkiye Yunanistan’da 41. bölümde ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım büyük bir avantaj elde etti.
4
Survivor Türkiye Yunanistan’ın 41. bölümünde dokunulmazlığı kazanan 10'a 7 beyaz takım oldu.
5
Haftanın ilk gününde yapılan yarışmada erzak oyununu beyaz takım kazandı.
6
İşte Survivor 2019'da önceki haftalardan yansıyan kareler....