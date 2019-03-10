Survivor 2019'da dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı?
ntv.com.tr
Survivor Türkiye - Yunanistan 2019'da geçtiğimiz hafta dokunulmazlığı kaybeden Türkiye takımı bir yarışmacısına veda etmiş, Ecem'in gidişiyle bir kişi eksilmişti. Peki bu haftaki dokunulmazlık oyununa daha hırslı çıkan Türkiye takımı, Yunanistan'ı alt etmeyi başarabildi mi? Yağ ve undan oluşan erzak ödülü için de Türkiye ve Yunanistan zorlu bir mücadeleye girdi. İşte Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ve ödül oyununu hangi takım kazandı sorusunun cevabı.
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Survivor 2019’da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Geçen hafta dokunulmazlığı kaybeden Türkiye takımı bir yarışmacısına veda etmişti. Ecem'in gidişiyle bu haftaya daha istekli ve hırslı çıktığı görülen Türkiye takımı yarışmacıları Survivor’ın 9 Mart 2019’da yayınlanan son bölümünde ne yaptı? Sabriye'nin de katılmasıyla hem güçlenen hem de daha eğlenceli hale gelen Türkiye takımı için oldukça önemli hale gelen haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde sembol kimin oldu?
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SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 2019'da 21. bölüm yayınlandı ve haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Türkiye takımı 10-5 skorla kazandı.
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SABRİYE SUYA ATLAYAMADI
Dokunulmazlık oyununda Dimitra ile karşılaşan Sabriye uzun süre suya atlayamadı. Uzun süren ikna sürecinin ardından atlamayı kabul eden Sabriye, parkurda zorlu mücadeleyi kazanarak takımına da bir puan kazandırdı.
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BÜŞRA FENALAŞTI
Survivor Türkiye takımı oyuncusu Büşra, erzak oyunu öncesi yapılan seremoni esnasında fenalaştı. Büşra, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.
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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Un ve yağdan oluşan erzak oyunu da zorlu geçti. Türkiye takımından son sayıyı Yusuf aldı ve Türkiye, Yunanistan’ı 10’a 9 yendi. Böylece erzak ödül oyununda da kazanan taraf yine Türkiye oldu.
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6İşte Survivor Türkiye-Yunanistan'da dün gece yaşananlar...
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