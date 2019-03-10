Survivor 2019'da dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2019’da mücadele hız kesmeden devam ediyor. Geçen hafta dokunulmazlığı kaybeden Türkiye takımı bir yarışmacısına veda etmişti. Ecem'in gidişiyle bu haftaya daha istekli ve hırslı çıktığı görülen Türkiye takımı yarışmacıları Survivor’ın 9 Mart 2019’da yayınlanan son bölümünde ne yaptı? Sabriye'nin de katılmasıyla hem güçlenen hem de daha eğlenceli hale gelen Türkiye takımı için oldukça önemli hale gelen haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde sembol kimin oldu?