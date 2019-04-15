Survivor 2019'da eleme adayları kimler? (47. bölüm ada konseyi)
Survivor 2019'un son bölümünde eleme adayları kimler oldu? sorusu yanıt buldu. Beyaz takımın ada konseyinde adı en çok yazılan Kyriakos ve Tony haftanın eleme adayları oldu. İşte detaylardan ve Survivor 2019'dan yansıyanlar...
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47. YENİ BÖLÜM
Survivor 2019'un 47. son bölümünde iletişim ve haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.
İletişim oyununu erkeklerde Yusuf, kadınlarda Seda kazandı.
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Takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.
Siyah takım oyunu 10-8 kazandı.
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Dokunulmazlık sonuçlarına göre Beyaz takım ada konseyine gitti.
Konseyde adı en çok yazılan Kyriakos ve Tony haftanın eleme adayları olarak belirlendi.
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Sandviç ve meyve suyu ödüllü haftanın performans birincileri ise Türk yarışmacılardan Hikmet ve Sude, Yunan yarışmacılardan Dalaka ve Kyriakos oldu.
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46. GEÇMİŞ BÖLÜM
Survivor 2019'un 46. bölümünde erzak ve dokunulmazlık oyunları oynandı.
Nefes kesen ve bayrak oyununa kalan erzak oyunu 10-9 siyah takımın oldu.
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Diğer mücadele ise haftanın ilk dokunulmazlığında yaşandı.
Zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda dokunulmazlığı 10-5 siyah takım kazandı.