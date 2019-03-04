Survivor 2019'da eleme adayları kimler oldu? (Türkiye-Yunanistan 18. son bölüm)
Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayları kim oldu? soruları yanıt buldu. Oyunu Yunanistan takımı kazanırken, Türkiye takımının ada konseyinde Ecem, Okay ve Hakan eleme adayları oldu. İşte detaylar ve kare kare Survivor 2019...
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18. YENİ BÖLÜMSurvivor 2019'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu 10-9 Yunanistan takımının oldu.
Finale ve bayrak oyununa kalan mücadeleyi de Yunan takımı 3-2 kazandı.
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2Türkiye takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık ise Yusuf'a gitti
Fıstık ezmeli sandviç ve meyve suyu ödüllü haftanın performans birincileri Türkiye takımında Hikmet ve Suda, Yunan takımında Nikos ile Dalaka oldu.
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3Dokunulmazlık sonuçlarına göre Türk takımı ada konseyine gitti.
Yapılan oylama sonucu Ecem, Okay ve Hakan eleme adayları oldu.
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17. GEÇMİŞ BÖLÜMheyecanlı mücadelerin yaşandığı yarışmaya erzak oyunu ve haftanın ilk dokunulmazlık oyunları oynandı.
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6Survivor'da ilk olarak ödülün patates, mercimek ve ayçiçek yağı olduğu erzak oyunu oynandı. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan oyunda, Seda kısa süreli bir sakatlık geçirdi.
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7Sabriye ile Dalaka arasında müthiş bir rekabetin yaşandığı oyunu 10-6 skoruyla Yunanistan takımı kazanmayı başardı.
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Ödül oyununun yanı sıra dokunulmazlık oyunu da oynandı. Büyük bir heyecana sahne olan zorlu oyunu 10-8 skoruyla Türkiye takımı kazandı.
İşte Survivor 2019'dan yansıyan diğer kareler...
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