Survivor 2019'da kim elendi? (Atakan mı, Kaan mı, Bora mı?)
Survivor'da kim elendi? sorusu yanıt buldu. Türkiye takımının ada konseyinde Atakan, Kaan ve Bora'dan en az oyu alan Kaan Survivor hayallerine veda etti. İşte 16. son bölümden detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyan kareler...
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16. YENİ BÖLÜMSurvivor 2019'un 16. son bölümü iletişim oyunuyla başladı.
Kazananın yanına iki kişiyi alarak ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları okuyacağı ödül erkeklerde Hikmet, kadınlarda Seda'nın oldu.
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2Son bölümde eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül yeniden yarışmaya dahil oldu.
Sabriye, "Burada bulunmaktan çok mutluyum. Parkuları çok özledim, kendi performansımı ben de merak ediyorum" dedi.
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316. bölümün diğer mücadelesi ise çikolata ödüllü oyunda yaşandı.
Kıyasıya mücadelenin olduğu oyunu 10-8 Türkiye kazandı.
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4Türkiye takımının ada konseyinde ise haftanın eleme adaylarından Atakan, Kaan ve Bora'dan en az SMS oyunu alan Kaan Survivor'a veda etti.
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15. BÖLÜM (GEÇMİŞ BÖLÜMLER)Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın 15. bölümünde ödül ve sembol oyunları oynandı.
Kıyasıya mücadelenin yaşandığı sandviç ödüllü oyun 10-8 Yunanistan takımının oldu.
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İkinci mücadele ise sembol oyununda yaşandı.
Bin TL hediye çeki ödüllü oyunu kadınlarda sembolü Büşra Yalçın, erkeklerde Hakan Kanık kazandı.
İşte 14. geçmiş bölümde yaşananlar...
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14. BÖLÜMSurvivor 2019, 14. yeni bölümüyle ekrana geldi. 24 Şubat Pazar akşamı gerçekleşen mücadelede Survivor Türkiye- Yunanistan takımları arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.
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8Nefes kesen yarışmada dokunulmazlık oyununu 7-10 Survivor Yunanistan takımı kazandı. Cumartesi günkü karşılaşmayı Survivor Türkiye takımı kazandığı için final oyununa gidildi.
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9Finalde karşı karşıya gelen Survivor Türkiye-Yunanistan takımları arasındaki mücadeleyi Yunan takımı 3-0 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.
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10Survivor Türkiye takımının kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlığı erkeklede Kaan, kadınlarda ise Ecem kazandı.
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Ada konseyinde yapılan oylamada adı en çok yazılan Atakan ilk eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi Ecem'in ismini verdiği Kaan ikinci eleme adayı, Okay'ın adını söylediği Bora ise son eleme adayı oldu.
İşte Survivor Türkiye-Yunanistan'da cumartesi günü yaşananlar...
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12Survivor 2019'un 5. haftası cumartesi günü kuru fasulye ve salça ödüllü erzak oyunuyla başladı. Oyunu 10-7 Türkiye takımı kazandı.
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1313. bölümünde ikinci mücadele ise dokunulmazlık oyununda yaşandı. Bu oyunda da rakibine üstünlük sağlayan Türkiye takımı 10-4 galip geldi.
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Börek ödüllü ödül oyunu ise kadınlarda Dalaka ile Seda'nın oldu.
İşte Survivor'dan yansıyan diğer kareler...
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