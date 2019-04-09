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Survivor 2019'da ödül oyunlarını kim kazandı? (8 Nisan 43. bölüm)

Survivor 2019'un son bölümünde ödül oyunlarını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. Bir ödülü siyah takım kazanırken diğer ödül beyaz takımın oldu. Survivor'da bu akşam ada konseyi yapılacak ve bir isim daha veda edecek. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyanlar...

  • 1

    43. YENİ BÖLÜM

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    Survivor 2019'un 43. bölümünde iki farklı ödül oyunu oynandı.

    Pizza ve kola ödüllü oyun 10-9 beyaz takımın oldu.


  • 2

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları, siyah takımi beyaz takım

    8 Nisan'da ekranlara yansıyan bölümün diğer mücadelesi ise kahvaltı ödüllü oyunda yaşandı.

    Ödülü bu kez 10-5 siyah takım kazandı.

    İşte 42. geçmiş bölümde yaşananlar...

  • 3

    42. GEÇMİŞ BÖLÜM

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları, siyah takımi beyaz takım
    Survivor 2019'un 42. bölümünde siyah ve beyaz takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 

    Beyaz takım, siyah takım karşısında 10-7 dokunulmazlık oyununu kazandı. 

    Böylece siyah takım ada konseyine giderek eleme adaylarını belirleyecek. 

  • 4

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları, siyah takımi beyaz takım
    42. bölümünde ayrıca arkadaşlarla mesajlaşma ve film izleme ödüllü oyunda oynandı. 

    Oyunu erkeklerde Atakan, kadınlarda Büşra Yalçın kazandı.
  • 5

    41. GEÇMİŞ BÖLÜM

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları, siyah takımi beyaz takım
    Survivor Türkiye Yunanistan’da 41. bölümde ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım büyük bir avantaj elde etti.
  • 6

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları, siyah takımi beyaz takım
    Survivor Türkiye Yunanistan’ın 41. bölümünde dokunulmazlığı kazanan 10'a 7 beyaz takım oldu.
  • 7

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları, siyah takımi beyaz takım
    Haftanın ilk gününde yapılan yarışmada erzak oyununu beyaz takım kazandı.
  • 8

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları, siyah takımi beyaz takım
    İşte Survivor 2019'da önceki haftalardan yansıyan kareler....
  • 9

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları, siyah takımi beyaz takım
  • 10

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları, siyah takımi beyaz takım
  • 11

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları, siyah takımi beyaz takım
  • 12

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları, siyah takımi beyaz takım
  • 13

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları, siyah takımi beyaz takım
  • 14

    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları, siyah takımi beyaz takım
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    survivor 2019, survivor türkiye-yunanistan, survivor ödül oyunları, siyah takımi beyaz takım
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