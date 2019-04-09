Survivor 2019'da ödül oyunlarını kim kazandı? (8 Nisan 43. bölüm)
Survivor 2019'un son bölümünde ödül oyunlarını kim kazandı? sorusu yanıt buldu. Bir ödülü siyah takım kazanırken diğer ödül beyaz takımın oldu. Survivor'da bu akşam ada konseyi yapılacak ve bir isim daha veda edecek. İşte detaylar ve Survivor 2019'dan yansıyanlar...
-
1
43. YENİ BÖLÜMSurvivor 2019'un 43. bölümünde iki farklı ödül oyunu oynandı.
Pizza ve kola ödüllü oyun 10-9 beyaz takımın oldu.
-
2
8 Nisan'da ekranlara yansıyan bölümün diğer mücadelesi ise kahvaltı ödüllü oyunda yaşandı.
Ödülü bu kez 10-5 siyah takım kazandı.
İşte 42. geçmiş bölümde yaşananlar...
-
3
42. GEÇMİŞ BÖLÜMSurvivor 2019'un 42. bölümünde siyah ve beyaz takım haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.
Beyaz takım, siyah takım karşısında 10-7 dokunulmazlık oyununu kazandı.
Böylece siyah takım ada konseyine giderek eleme adaylarını belirleyecek.
-
442. bölümünde ayrıca arkadaşlarla mesajlaşma ve film izleme ödüllü oyunda oynandı.
Oyunu erkeklerde Atakan, kadınlarda Büşra Yalçın kazandı.
-
5
41. GEÇMİŞ BÖLÜMSurvivor Türkiye Yunanistan’da 41. bölümde ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım büyük bir avantaj elde etti.
-
6Survivor Türkiye Yunanistan’ın 41. bölümünde dokunulmazlığı kazanan 10'a 7 beyaz takım oldu.
-
7Haftanın ilk gününde yapılan yarışmada erzak oyununu beyaz takım kazandı.
-
8İşte Survivor 2019'da önceki haftalardan yansıyan kareler....
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15