Survivor 2019'da ödül ve sembol oyunlarını kim kazandı? (83. bölüm detayları)
Survivor 2019'un son bölümünde sembol ve ödül oyunlarını kim kazandı? soruları yanıt buldu. Yıldızlar ve Survivor 2019 takımlarının karşılaştığı ödül oyunu yıldızların olurken Yusuf ile Sude sembole gitti. İşte detaylar ve geceden öne çıkan fotoğraflar...
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Survivor 2019'un 83. son bölümünde sembol ve ödül oyunları oynandı.
Sembol oyununu erkeklerde Yusuf, kadınlarda Sude kazandı.
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Yusuf ayrıca çıktığı diğer oyunlarda son 3 sezonun şampiyonları Ogeday, Adem ve Atakan'ın yenmeyi başardı.
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Mykonos tatili ödüllü oyun ise 10-8 yıldızlar takımının oldu.
Haftanın performans birincileri Türk yarışmacılardan Bora ve Seda olurken, Yunan yarışmacılardan Panagiotis ile Dalaka olarak açıklandı.
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İşte Survivor 2019'un son bölümlerinden öne çıkan kareler...