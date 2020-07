Survivor 2019'da şampiyon kim olmuştu? (Geçmişten bugüne Survivor şampiyonları)

Ogeday "Survivor All Star'dan teklif gelse katılır mısın" sorusuna şu cevabı vermişti

"Annem gitmemi hiç istemiyor. Çünkü '5,5 ay boyunca hiç bu kadar kötü olacağımı bilmiyordum. Kazandığında da kaybettiğinde de hep ağlıyordum' diyor. Evde All Star lafı geçtiğinde bile odasına kapanıp ağlamaya başlıyor. Annemin bu yapısını ve duygusallığını gördükçe bir yandan çok üzülüyorum, nasıl giderim diye düşünüyorum. Diğer yandan All Star sezonun geldiğinde nasıl bir projenin içinde olacağım, kopabilecek miyim onu da bilmiyorum. Ama 'neden olmasın' diyorum bir yandan. Gitmem için nedenler var gitmemem için nedenler de var. Ağır tarafı ölçmem gerekiyor. Döndükten sonra Panorama'da 'kesinlikle giderim' demiştim. Annemin duygusal tarafını gördükten sonra evet olmayabilir çünkü böyle nasıl yalnız bırakırıma geliyor olay. O yüzden şu an net değilim."