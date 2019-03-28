Survivor 2019'da yakınlaşma iddiaları

1 Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasının geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde, Türk takımından Melisa'nın Yusuf'un samimi görüntüleri ekrana yansıdı.







2 Oyun sonrası birbirine sarılan ikiliden Yusuf, sarılarak Melisa'nın omzuna elini attı. Melisa'nın da Yusuf'un elini tutarak öptüğü anlar dikkat çekti.







3 Yunan yarışmacı Afroditi ise bir Türk yarışmacıdan hoşlandığını açıkladı.







4 Afroditi, "Son günlerde daha neşeliyiz. Çünkü Türk takımıyla dostluk oyunları oynamaya başladık. Sadece beni değil, başka takım üyelerini de neşelendiriyor" dedi.







5 Afroditi, "Benim de karşı takımdan hoşlandığım birisi var. Ona bir şey belli etmedim ama takımın en yakışıklı üyesi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.







6 Afroditi'nin açıklamaları üzerine sosyal medyada bahsettiği kişinin Hikmet olduğu iddia edildi.







7 Afroditi Skafida 36 yaşında ve Atina'da yaşıyor. Profesyönel olarak antrenörlük yapıyor.







8 İki kez Olimpiyat Oyunları'na katılan Afroditi'nin sırık atlamada birçok madalyası bulunuyor.



