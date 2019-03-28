Survivor 2019'da yakınlaşma iddiaları

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'da ekrana yansıyan söylemler ve görüntüler sonrası yakınlaşma iddiaları ortaya atıldı. Afroditi isimli Yunan yarışmacının Türk takımından hoşlandığı birisi olduğunu açıklaması ve Türk takımının kendi içinde Melisa ve Yusuf'un samimi görüntüleri dikkat çekti.
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Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasının geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde, Türk takımından Melisa'nın Yusuf'un samimi görüntüleri ekrana yansıdı.
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Oyun sonrası birbirine sarılan ikiliden Yusuf, sarılarak Melisa'nın omzuna elini attı. Melisa'nın da Yusuf'un elini tutarak öptüğü anlar dikkat çekti.
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Yunan yarışmacı Afroditi ise bir Türk yarışmacıdan hoşlandığını açıkladı.
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Afroditi, "Son günlerde daha neşeliyiz. Çünkü Türk takımıyla dostluk oyunları oynamaya başladık. Sadece beni değil, başka takım üyelerini de neşelendiriyor" dedi.
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Afroditi, "Benim de karşı takımdan hoşlandığım birisi var. Ona bir şey belli etmedim ama takımın en yakışıklı üyesi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
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Afroditi'nin açıklamaları üzerine sosyal medyada bahsettiği kişinin Hikmet olduğu iddia edildi.
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Afroditi Skafida 36 yaşında ve Atina'da yaşıyor. Profesyönel olarak antrenörlük yapıyor.
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İki kez Olimpiyat Oyunları'na katılan Afroditi'nin sırık atlamada birçok madalyası bulunuyor.
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Zorlukları seven bir atlet olan Yunan yarışmacı, kendini 'dinamik ve doğal bir kadın' olarak tanımlıyor.