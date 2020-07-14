Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final)

Survivor 2020 finalinde şampiyon Galataport İstanbul'da belli oluyor. Türkiye'nin dünyaya açılacak olan kapısı Galataport İstanbul'da düzenlenen Survivor 2020'de canlı yarı final sonrası SMS oylamasına göre Barış ve Cemal Can adını büyük finale yazdırdı. Bu gece canlı SMS oylaması sonrası iki isimden biri şampiyon olacak. İşte final ve Galataport hakkında ayrıntılar...

14.07.2020 - 22:56 | Son Güncelleme : 14.07.2020 - 23:29

Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 1

survivor 2020'de büyük finale kalan isimler belli oldu. Galataport'ta düzenlenen Survivor'da canlı yayında Barış, Cemal Can ve Yasin isimleri finale kalmak için yarıştı. En fazla SMS'i alan Barış ve Cemal Can finale kaldı. Bir isim dev finalde şampiyon olacak. 

GALATAPORT NEREDE? 

Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 2

Survivor 2020 finaline Galataport İstanbul ev sahipliği yapıyor.

Galataport'a Survivor için özel hazırlanan bir sahne ve yarışmacılarla aileleri için bir tribün kuruldu.

Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 3
Cemal Can ve Barış aylar süren maratonun ardından şampiyonluk yarışı için Galataport İstanbul'a tekne ile geldi.
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 4

Galataport İstanbul ile 200 yıldır kapalı olan İstanbul’un bu eşsiz sahil şeridi yeniden erişime açılacak, tüm İstanbulluların ve İstanbul’u ziyaret eden herkesin hayatı yaşadığı, keşfettiği, nefes alabildiği, Boğaz ile iç içe açık havada eşsiz bir destinasyon olacak.

Eski özlediğimiz deneyimleri yeniden yaşatırken aynı zamanda anlarımızı yepyeni anılara dönüştürecek. Dünyada eşi benzeri olmayan bu destinasyon, kültür-sanattan gastronomiye, eğlenceden alışverişe kadar çok geniş bir deneyime olanak sağlayan 7/24 yaşayacak bir alan olacak.

GALATAPORT İSTANBUL'DA SAHNE VE SEYİRCİ PLATFORMU KURULDU

Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 5
BARIŞ YARI FİNALDE NELER SÖYLEDİ?

"Survivor'a gelmemde doğru zamanın olduğunu düşündüm. Beyaz Show ve Survivor hayalimdi. İlk geldiğimde ünlüler takımına aldınız. Birkaç dizide oynamış birey olarak çok hak etmesem bile beni oraya koydunuz. Herkesin emeği eşit. Pes etmemeye çalıştım genç arkadaşlarıma bir şeyler öğrettiysem ne mutlu bana."
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 6
CEMAL CAN YARI FİNALDE NELER SÖYLEDİ?

"İddialı sözlerden hep kaçındım. Survivor dendiği zaman belki daha sert birileri göz önüne geliyor. Ön yargıları kırdıysam ne mutlu bana. Kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım. Kalbini kırdığım varsa hakkını helal etsin. Sonuç ne olursa olsun hakkımda hayırlısı olacak. Takdir halkın."
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 7
YASİN YARI FİNALDE NELER SÖYLEDİ?

"Survivor'dan ben değil biz duygusuyla hareket ettim. Bir şey dağıtırken kimsenin hakkını yememeye çalıştım. Arkadaşlarım bana adalet konusunda güven duydu. Bana danışıyordu ben de kendimi adaleti sağlamaya çalışırken olayların içinde buluyordum. 20 kilo vermişim Survivor'da. Beraber ağladık beraber sevindik. Bugün buradayız hepimizin hakkında hayırlısı."
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 8
BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 9
CEMAL CAN CANSEVER KİMDİR?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 10
YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 11
İşte yarı finalistler Barış mı, Cemal Can mı, Yasin üçlüsünün Survivor 2020'den yansıyan bazı kareleri...
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 12
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 13
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 14
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 15
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 16
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 17
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 18
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 19
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 20
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 21
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 22
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 23
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 24
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 25
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 26
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 27
Survivor 2020 finalinde şampiyon Cemal Can mı Barış mı olacak?) (Galataport İstanbul'da dev final) - 28

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