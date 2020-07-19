Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can'dan sakalsız paylaşım (Survivor Cemal Canseven nereli, kaç yaşında?)

Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti.