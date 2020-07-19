Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can'dan sakalsız paylaşım (Survivor Cemal Canseven nereli, kaç yaşında?)
Şubat ayında başlayan Survivor 2020'de sona erdi. Cemal Can büyük oylama sonucu İstanbul'da düzenlenen yarı finale gitmeye hak kazanan 3 yarışmacıdan biri oldu. Cemal Can'ın yanı sıra Yasin ve Barış Survivor 2020 finalistleri olmayı başardı. Ardından yapılan SMS oylamasında Barış ve Cemal Can büyük finale isimlerini yazdırdı. Survivor'da dev finalde Cemal Can şampiyon oldu. Cemal Can yarışmacnın ardından aylarca kestiremediği sakallarını sıfırladı ve son halini takipçileriyle paylaştı.İşte Cemal Can hakkında bilgiler ve Survivor macerasından yansıyan kareler...
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 19.07.2020 - 12:36
survivor'da dev finalde şampiyon olan Cemal Can sakallarına veda etti. Cemal Can son halini sosyal medyadan da yayınladı.
CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu.
Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti.
Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.
İşte Cemal Can'ın Survivor macerasından yansıyan bazı kareler...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.