Survivor 2020 şampiyonu kim oldu (Survivor Cemal Can ve Barış Galataport İstanbul'da büyük finalde karşı karşıya geldi)

Galataport İstanbul ile 200 yıldır kapalı olan İstanbul’un bu eşsiz sahil şeridi yeniden erişime açılacak, tüm İstanbulluların ve İstanbul’u ziyaret eden herkesin hayatı yaşadığı, keşfettiği, nefes alabildiği, Boğaz ile iç içe açık havada eşsiz bir destinasyon olacak.

Eski özlediğimiz deneyimleri yeniden yaşatırken aynı zamanda anlarımızı yepyeni anılara dönüştürecek. Dünyada eşi benzeri olmayan bu destinasyon, kültür-sanattan gastronomiye, eğlenceden alışverişe kadar çok geniş bir deneyime olanak sağlayan 7/24 yaşayacak bir alan olacak.

GALATAPORT İSTANBUL'DA SAHNE VE SEYİRCİ PLATFORMU KURULDU