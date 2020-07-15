Survivor 2020 şampiyonu kim oldu (Survivor Cemal Can ve Barış Galataport İstanbul'da büyük finalde karşı karşıya geldi)

15.07.2020 - 16:44
survivor 2020'de büyük finale kalan Cemal Can ve Barış şampiyonluk heyecanı yaşadı.
Galataport'ta düzenlenen Survivor'da canlı yayında SMS oylamasına çıkan ikiliden en çok oyu alan Cemal Can Survivor 2020 şampiyonu oldu.
Survivor 2020 finaline Galataport İstanbul ev sahipliği yaptı.
Galataport'a Survivor için özel hazırlanan bir sahne ve yarışmacılarla aileleri için bir tribün kuruldu.
Cemal Can ve Barış aylar süren maratonun ardından şampiyonluk yarışı için Galataport İstanbul'a tekne ile geldi.
Galataport İstanbul ile 200 yıldır kapalı olan İstanbul’un bu eşsiz sahil şeridi yeniden erişime açılacak, tüm İstanbulluların ve İstanbul’u ziyaret eden herkesin hayatı yaşadığı, keşfettiği, nefes alabildiği, Boğaz ile iç içe açık havada eşsiz bir destinasyon olacak.
Eski özlediğimiz deneyimleri yeniden yaşatırken aynı zamanda anlarımızı yepyeni anılara dönüştürecek. Dünyada eşi benzeri olmayan bu destinasyon, kültür-sanattan gastronomiye, eğlenceden alışverişe kadar çok geniş bir deneyime olanak sağlayan 7/24 yaşayacak bir alan olacak.
BARIŞ FİNALDE NELER SÖYLEDİ?
"Gönlüm ve vicdanım çok rahat, kurduğum hayallerin peşinden gittim. Survivor'ın hayatımın dönüm noktası olacağını biliyordum. Hayatın içinde öğrenemeyeceğim şeyleri burada öğrendik. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Her ne olursa olsun Cemal Can için sevineceğim. Kazanırsam kız kardeşime kupayı vereceğim, tek amacım iyi bir abi olabilmek."
CEMAL CAN FİNALDE NELER SÖYLEDİ?
"Sporcu olmadan milli sporcularla yarıştım. hep duam hepimiz için hayırlısı olsundu ve Buradayız, sonuç ne olursa olsun ben elimden geleni yaptım takdir halkın."