Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler kadrosu

03.03.2020 - 11:28
İREM AKIN KİMDİR?
İrem Akın, 21 yaşında Çorlu doğumludur. Kick Boks, Muaythai ve Boks Milli Takımı'nda yer alan, farklı kategorilerde Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde etmiştir.
Çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Akın, boksta da kick boksta yakaladığı başarıya ulaşmayı hedefliyor.
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okuyan başarılı sporcu boksa 7 yaşında başlamıştır.
İrem Akın, "Benim mahallemde genellikle erkek çocuklar vardı. Beni oyunlara dahil etmiyorlardı. Ben de bunlarla sürekli kavga ediyordum. Erkekleri dövüyordum. Oturduğum mahallede bir kick boks antrenörü vardı. O beni görmüş. Babamla konuşmuş. 'Mahalledeki bütün erkekleri dövüyor, spora başlatalım' demiş. Bu sayede kick boks ile spora başladım." diye kendini tanımlıyor.
YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?
Yunus Emre Özden, 29.03.1993 yılında istanbul Silivri'de doğmuştur. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de yaşamını sürdürüyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan survivor Yunus Emre'nin annesi Filiz Özden ev hanımı, babası Kemal Özden ise şoförlük yapıyor. Yunus Emre Özden, Açıköğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik bölümünde okuyor.
AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?
Aşkım Burçe Tunay, 2000 yılında doğmuştur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay, Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
Mert Öcal (Oyuncu)
Peki, yakışıklı oyuncu Mert Öcal kimdir, kaç yaşındadır? İşte hayatı hakkında merak edilenler.
survivor MERT ÖCAL KİMDİR?
Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey seçildikten sonra 2004 Best Model of The World yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.
En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.
Sercan Yıldırım (Milli Futbolcu)
Bursaspor ve Galatasaray kariyeriyle adını Türk futboluna kazıyan Sercan Yıldırım'ın kim olduğu ve kariyeri merak ediliyor. Peki, survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşındadır? İşte hayatı hakkında bilinmeyenler.
survivor SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşinda Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda en değerli oyuncu seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrasi 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi. Sercan Yıldırım son olarak Fatih Karagümrük takımına transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.
Sercan, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Milli forması olmak üzere toplam 64 kez milli formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol kaydetti.
Derya Can Göçen (Dünya serbest dalış rekortmeni)
Peki, survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacısı Derya Can Göçen kimdir, kaç yaşındadır?
survivor DERYA CAN GÖÇEN KİMDİR?
Derya Can Göçen, 12 Ekim 1979 Çanakkale doğumlu, Türk dalgıç, dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcudur.
Çanakkale'de dünyaya gelen Derya Can, lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı. Spor hayatı 8 yaşında atletizm ile başladı ve Çanakkale bölgesinde düzenlenen şampiyonalarda birçok madalya kazandı. Lise yıllarında Tekvando ile tanışan Derya Can, 2000 olimpiyatları kadrosuna seçilmeyi başardı. Serbest dalış sporuna başlaması ise çok enteresan bir hikâye. Derya Sualtı korkusunu yenmek için 15 yaşında tüplü dalışa başladı. Çanakkale Dalış okulunda Serbest Dalış takımında olan bir yakının ısrarı üzerine serbest dalış sporu yapmaya başladı.
İlk serbest dalış deneyimine, 21 Eylül 2002 tarihinde başladı. Serbest dalışta, 5 Dünya rekoru elde eden Milli Sporcu, 40'tan fazla Türkiye rekoru kırdı. Dünya Şampiyonalarında ise birçok madalyası var. Bu dalda Türkiye’de milli takıma en çok seçilmiş ve uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanını taşıyor.
14 aylık Derin Helen adında bir kızı, 6 yaşında Poyraz Mustafa isimli bir oğlu var. Denizin anlamını o şöyle ifade ediyor: "Benim için deniz, iki nefes arasındaki sonsuzluk demektir." Tek nefesle 111 metreye dalabiliyor, nefesini 6,5 dakika tutup, havuzda yatay olarak tam 204 metre yüzebiliyor.
2016 yılının yaz döneminde, yeni rekorlar planlarken Derin Helen isimli kızını dünya getirdi ve 21 gün sonra koşu antrenmanlarına başladı. Kızı 10 aylık iken Türkiye rekoru kırıp dünyada 3. oldu. İlk oğlunu dünyaya getirdikten 6 ay sonra Dünya Şampiyonasında finalde en iyi derecelere sahip oldu.
Antalya’nın Kaş ilçesinde, paletsiz değişken ağırlıklı ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye dalarak dünya rekoruna imza attı. Ertesi gün yeni bir rekor denemesi daha yapan Derya Can, değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metre derine dalarak yeni bir dünya rekoru kırmayı başardı.
Parviz Abdullayev (Profesyonel Kick Boksçu)
Azerbaycanlı olan Parviz Abdullayev hırslı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, survivor Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşındadır?
survivor PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?
Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğdu. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.
Parviz Abdullayev 2011'den beri "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor. 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'nde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i boksta eğitiyor.
Aycan Yanaç (Milli Futbolcu)
Peki, Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşındadır? İşte hayatı hakkında bilgiler.
survivor AYCAN YANAÇ KİMDİR?
Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Güzelliği ile dikkat çeken genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.
Elif Yıldırım Gören (Milli Atlet)
Atletizm'de Türkiye Milli Takımı'nı başarıyla temsil eden Elif Gören'in kariyeri merak ediliyor. Peki, Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşındadır? İşte hayatı hakkında bilgiler.
survivor ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?
Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
Barış Murat Yağcı (Oyuncu)
Peki, yakışıklılığıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşındadır?
BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.
İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.
Tuğba Melis Türk (Oyuncu)
survivor ünlüler takımı kadrosunda yer alacak olan Tuğba Melis Türk'ün kişisel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. İşte güzel oyuncu Tuğba Melis Türk hakkında bilgiler.
TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?
Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya’da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmişlerdir. İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu.
Ersin Korkut (Oyuncu)
ERSİN KORKUT KİMDİR?
8 Kasım 1977'de Hakkari'de doğdu. Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını attı. İstanbul'a gelmeden önce Hakkari'de taksi şoförlüğü yaptıktan sonra İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalıştı.
Kuzeni Yılmaz Erdoğan'ın, Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanında çalışması için çağırmasıyla oyunculuk kariyerine başlamış oldu.
2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyuncu olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte reklam filminde rol aldı. Canlandırdığı rollerde kendine has tavrı ve şivesi ile kısa zamanda sevildi. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı Televizyon programındaki komik tiplemeleri ile beğeni topladı.
Yasin Obuz
Hiperaktif yapısıyla herkesin aklına kazınan Yasin Obuz'un survivor'da sergileyeceği performans oldukça merak ediliyor. Peki, Yasin Obuz kimdir, nerelidir? survivor Yasin Obuz kaç yaşındadır?
SURVIVOR YASİN OBUZ KİMDİR?
Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğdu. 3 kardeş olan Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapıyor. İlk spor lisansı 1998'de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittigi ülkelerin mutfak kültürlerini eglence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı ve oradan survivor'a seçildi.
Cemal Can Canseven
SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?
Cemal Can Canseven, 24 yaşında, İzmir doğumludur. Annesi Rize, babası Selanik göçmenidir. Kendisinden 9 yaş büyük, küçük annem dediği bir ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite vesilesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. Arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.
Ceyhun Uzun
Oldukça etkileyici bir hayat hikayesi olan Ceyhun Uzun'un survivor 2020'de nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Peki, survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşındadır?
SURVIVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?
İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.
1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak, 2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak, 3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak. İngiltere'de 2, olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var. Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.
2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington Sarayı'na davet edildi.
2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.
En son koşusunu Kuzey Kıbrıs'ta 2019 yılında gerçekleştirdi. 2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.
Burak Yurdugör
SURVIVOR BURAK YURDUGÖR KİMDİR?
Burak Yurdugör, 21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine Amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.
Meryem Kasap
SURVIVOR MERYEM KASAP KİMDİR?
survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Meryem Kasap, atletik vücudu ve hırslı yapısıyla en çok dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Azmine ve hırsına güvenen Meryem Kasap kendisini şu şekilde ifade ediyor;
Merhaba ben Meryem Kasap, 1 Mayis 1992 Trabzon doğumluyum. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğüyüm. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendim. Sporla tanışmam lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadım. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldım ve atletizme yöneldim. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladım. 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçtim. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladım ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandım. Eğitim ve spor hayatımı aynı anda yürüttüm. Kararlılığım ve azmim sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğu'na ulaştım ve milli takıma seçildim. Devam eden yıllar içinde bu başarılarım devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladım. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda ülkeme madalya getirdim. Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladım ve mezun oldum. 12 yıllık spor hayatımın, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyorum. Spor geçmişim, hırsım, azmim ve bitmek bilmeyen yüksek enerjim sayesinde survivor'da iz bırakanlardan olacağım.
Sadık Ardahan Uzkanbaş
SURVIVOR SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?
Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana'da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana'da yaşıyor. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.
Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldikten kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.
Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.
Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:
Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip görmek istiyorum. Ve şuan hayallerimden biri olan 2020 survivor'da olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ve hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.
Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, bende arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum.
Evrim Keklik
SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?
survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan güzel sporcu Evrim Keklik kendisini şu şekilde tanımlıyor:
Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omuzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.
Tayfun Erdoğan
SURVIVOR TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?
Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur. Ünlü şarkıcı Emrah'ın oğlu olan Tayfun Erdoğan kendisini şöyle tanımlıyor:
Bursa Osmangazi 4 Kasım 1991 doğumluyum. İlkokul ve ortaokulu Bisaş İlkögretim Okulunda okudum. Bursaspor alt yapısında futbol hayatım geçti. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel Lisesi'nde okuyup mezun oldum.
Uludağ Üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümü'nden mezunum. 29 yaşındayım Bursa'da yaşamaya devam ediyorum.
Nisa Bölükbaşı
SURVIVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. daha 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.
Makbule Günaydın
SURVOVOR MAKBULE GÜNAYDIN KİMDİR?
Güçlü bir yapıya sahip olan Makbule Günaydın kendisini şu şekilde tanımlıyor:
Makbule Günaydın, Temmuz 1992 doğumluyum. Aslan burcuyum. İstanbul’da doğdum. Sonrasında ilkokula devam ederken Kırıkkale’ye taşındık. İlkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yapıyordum. Lisede Anadolu Lisesi kazandım ve başarıyla sayısal bölümünü bitirdim. Lise hayatım boyunca 4 sene basketbol oynadım. Okulun en gözde ve çalışkan öğrencilerinden biri oldum hep. Zorlu şartlarda geçti öğrencilik yıllarım ama yılmadan çalışınca insan başarıya mutlaka ulaşıyor. Üniversitede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü kazandım. Ebelik bölümüne, bölümün aldığı puanın çok üzerinde bir puanla yerleştim. Seçimimdeki tek etken annemdi. Benden önceki 4 doğumunu kendi başına yapmak zorunda kalmış ve ilk hastanede doğan çocuğu ben olmuşum. Üniversitede okulun bayan hentbol takımında oynadım. Nöbetler, antrenmanlar, dersler, günlük çalıştığım figüranlık, palyaçoluk, komilik gibi harçlığımı kazandığım işler döngüsünde yoğun bir üniversite hayatı geçirdim.
Üniversiteden mezun olduğum sene KPSS sınavına girip İstanbul’a atandım. Atanır atanmaz hem görevime başladım hemde tekrar spor yapmaya. Fitness, pilates yaptım bireysel olarak. Spor yaparken gittiğim salonda spor eğitmeni olan eşimle tanıştım yaklaşık 2 yıllık birlikteliğin ardından 14 ay önce evlendim. Son 2 yıldır sabah 8 akşam 5 ebelik yapıyorum. Akşam 5'ten 9'a kadar ve Cumartesi günleri pilates eğitmenliği yapıyorum. Hayatım yoğun bir tempoda geçiyor fakat bundan şikayetçi değilim. Enerjim varken enerjimi doğru şekilde kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de bütün enerjimi survivor’ı kazanmaya adayacağım.
Uğur Pektaş
Peki, survivor'da bu yıl ünlüler takımında yarışacak olan Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşındadır? İşte hayatı hakkında bilgiler.
survivor UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?
Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.
2005 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.
Hac organizasyonu yapan şirketi olan Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur.
Şaziye İvegin Üner (Milli Basketbolcu)
Peki, Şaziye İvegin Üner kimdir, kaç yaşındadır? İşte biyografisi ve kulüp kariyeri.
survivor ŞAZİYE İVEGİN ÜNER KİMDİR?
Şaziye İvegin Üner, 8 Şubat 1982 yılında Adana'da doğmuştur. Türk milli kadın basketbolcudur. Kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır.
Eski bir basketbolcunun kızı olan Şaziye, 7. sınıfta iki kız kardeşi ile birlikte basketbola başladı. Üç kız kardeş Adana kulübü BOTAŞ'ta 2 kez Türkiye Genç Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon oldular. 22 yaşında takımının kaptanlığını üstlenerek ülkedeki en genç kaptan olan kadın basketbolcu oldu. Botaşspor'da geçirdiği 10 başarılı yılın ardından, 7 Mayıs 2004'te Fenerbahçe'ye transfer oldu.
2007-08 sezonu için Montigarda Basket ile anlaştı ve bir sezonu burada geçirdi. Ertesi sezon tekrar KBL'ye döndü ve bu kez Beşiktaş Cola Turka ile sözleşme imzaladı. Daha sonra Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu. Bir süre burada oynadıktan sonra tekrar Türkiye'ye döndü ve bu kez Galatasaray ile anlaştı. 2009-10 sezonunda Mersin BŞB ile sözleşme imzaladı ve bir sezonu burada geçirdi. Ardından ertesi sezon eski takımı Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2011-12 sezonu başında ses getiren bir transfere imza atarak Galatasaray Medical Park ile anlaştı.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Şaziye, sayısız kez giydiği milli takım formasıyla ülkesinin basketbol takımının başarılarına katkı sağladı. İvegin, Almeria, İspanya'da düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan milli takım kadrosunda yer aldı. Milli takımın Avrupa 2. olduğu EuroBasket Kadınlar 2011'de de katkı sağladı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye kadın milli basketbol takımı kadrosunda yer aldı ve takımın 5. olmasına katkıda bulundu.
ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR?
Erman Altıkardeş, 22 Şubat 1996 tarihinde doğdu. Balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya gelen Altıkardeş, küçük yaşta iken Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı.
Kaleci olarak görev alan Erman Altıkardeş, 2011 yılında Almanya’nın Bremen kentinde One Nation Cup’ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Altıkardeş, daha önce Özçamdibispor, Altay ve son olarak 2013 senesinde Ekol Göz Menemenspor formaları giydi.
Lise öğrenimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.
Fatma Günaydın
SURVIVOR FATMA KİMDİR
Neşeli bir yapısı olan Fatma Günaydın kendisini şu şekilde tanımlıyor;
Merhaba, Ben Fatma Günaydın. 28 Nisan 1995 yılında Erzurum’da doğdum. Aslında adım Fatma Günaydın ama herkes bana Fatoş der. Buna kendimde dahil. Biz 7 kişilik bir aileyiz. 5 kardeşiz. Ailenin en küçüğü benim. 3 ablam 1 abim var. Ben sürpriz ve kurtarıcı bir çocuk olduğumu düşünüyorum. Sebebi ise; doktorun abimin doğumunda, annemin karnında gazlı bez unutması. Ben dünyaya gelmeseydim eğer bu gazlı bez annemin yaşamını sonlandırabilirdi. İçimdeki kurtarıcı ve mücadeleci ruhun hayatımın her noktasında ve zorluğunda yanımda olduğuna ve olacağına inanıyorum. 7. ve 8. sınıfta okulun kız futbol takımındaydım. Bacaklarım çok kaslı olmaya ve çarpıklaşmaya başladığı için futbol hayatıma son verdim. Derslerden kaytarmak için okuldaki bütün spor aktivitelerine adımı yazdırırdım bu sayede içimdeki spor aşkını keşfettim. Lisede gezmeyi çok seven bir kızdım asla yerimde durmayı sevmezdim. Lisede ve üniversitede moda tasarımı okudum. Küçükken bebeklerimi giydirmek ve elbise dikmek benim en sevdiğim oyundu ve bunu meslek edindim. İlk iş hayatıma BKM yapımda başladım ve çok güzel projelerde çalıştım. (Bizim Köyün şarkısı, Deliha 2, Jet Sosyete 2. sezon)
Üniversiteyi bitirdikten sonra İngilizce öğrenmek için bir anda sadece sırt çantamı alıp Malta’ya gittim. 6 ay tek başıma orada yaşadım ve bu benim hayatım için çok büyük bir dönüm noktası oldu. Kendi gücümü, özgüvenimi, isteyip de başaramayacağım hiçbir şey olmadığını, tek başıma ayaklarımın üzerinde nasıl durduğumu, korkularımı ve korkusuzluklarımı keşfettim. Farklı ülkelere gitmeyi, seyahat etmeyi, arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, dans etmeyi, gülmeyi, şakalaşmayı ve arkadaşlarımı kızdırmayı çok seviyorum. En büyük fobim karanlıkta tek başıma uyumaktır. Doğayı ve hayvanları çok ama çok seviyorum. Doğada olduğum zaman kendimi daha güçlü ve mutlu hissediyorum. Çicekleri çok ama çok seviyorum. Bu yazdıklarımdan çok daha fazlası olduğumu gösterebilecek bir şey olsun istedim hayattan ve oda oldu. Bu da bir gün kendimi survivor’da görmekti. Şimdi de defterime yeni bir sayfa ekliyorum bunun adı survivor. Artık sadece benim için survivor’dan sonrası var.