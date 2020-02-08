Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler kadrosunu belli oldu

Mert Öcal (Oyuncu)
Uğur Pektaş
Peki, Survivor'da bu yıl ünlüler takımında yarışacak olan Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşındadır? İşte hayatı hakkında bilgiler.
SURVİVOR UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?
Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Ayrıca babasıyla ortak olduğu Otomobil tamiri ve bakım servisi dükkanı var.
2005 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi.Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.
Uğur Pektaş'ın Hac organizasyonu yapan şirketi de vardır. Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur.
Şaziye İvegin Üner (Milli Basketbolcu)
Parviz Abdullayev (Profesyonel Kick Boksçu)
Survivor Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşındadır? İşte Parviz Abdullayev'in hayatı hakkında bilgiler...
Azerbaycanlı olan Parviz Abdullayev hırslı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Survivor Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşındadır?
SURVİVOR PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?
Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da doğdu. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.
Parviz Abdullayev 2011'den beri "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor. 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i boksta eğitiyor.
Aycan Yanaç (Milli Futbolcu)
Peki, Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşındadır? İşte hayatı hakkında bilgiler.
SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?
Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Güzelliği ile büyüleyen genç futbolcu, futbola Nünberg’le başlamış ve daha sonra Köln’de devam etmiştir.
Elif Yıldırım Gören (Milli Atlet)
Atletizm'de Türkiye Milli Takımı'nı başarıyla temsil eden Elif Gören'in kariyeri merak ediliyor. Peki, Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşındadır? İşte hayatı hakkında bilgiler.
SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?
Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
Barış Murat Yağcı (Oyuncu)
Peki, yakışıklılığıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşındadır?
BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Profesyonel olarak basketbol oynamıştır. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.
İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı.
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