Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler yarışmacılarının değişimleri
Survivor ünlülüler gönüllüler mücadelesi her hafta büyük bir heyecan içerisinde ekranlara yansıyor. Açlık ve zorlu hava koşullarıyla mücadele eden yarışmacılar, 7 haftayı da geride bıraktı. Peki gönüllüler ve ünlüler takımları yarışmacıları bu sürede nasıl bir değişim yaşadı? İşte gönüllüler ve ünlüler takımının değişimleri...
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