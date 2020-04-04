Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler yarışmacılarının değişimleri

Survivor ünlülüler gönüllüler mücadelesi her hafta büyük bir heyecan içerisinde ekranlara yansıyor. Açlık ve zorlu hava koşullarıyla mücadele eden yarışmacılar, 7 haftayı da geride bıraktı. Peki gönüllüler ve ünlüler takımları yarışmacıları bu sürede nasıl bir değişim yaşadı? İşte gönüllüler ve ünlüler takımının değişimleri...

04.04.2020 - 11:34

GÖNÜLLÜLER

Cemal Can Canseven
Cemal Can Canseven(Sonrası)
Yasin Obuz (Öncesi)
Yasin Obuz (Sonrası)
Barış Murat Yağcı (Öncesi)
Barış Murat Yağcı (Sonrası
Evrim Keklik
Evrim Keklik (Sonrası)
Ardahan Uzkanbaş (Öncesi)
Ardahan Uzkanbaş (Sonrası)
Burak Yurdugör (Öncesi)
Burak Yurdugör (Sonrası))
Nisa Bölükbaşı (Öncesi)
Nisa Bölükbaşı (Sonrası)
Gizem Birdan
Gizem Birdan (Sonrası)
Yunus Emre Özden (Öncesi)
Yunus Emre Özden (Sonrası)

ÜNLÜLER

Sercan Yıldırım (Öncesi)
Sercan Yıldırım (Sonrası)
Aycan Yanaç (Öncesi)
Aycan Yanaç (Sonrası)
Ersin Korkut (Öncesi)
Ersin Korkut (Sonrası)
Parviz (Öncesi)
Parviz (Sonrası)
Elif Gören (Öncesi)
Elif Gören (Sonrası)
Mert Öcal (Öncesi)
Mert Öcal (Sonrası)
Berkan Karabulut (Öncesi)
Berkan Karabulut (Sonrası)
Aşkım Burçe Tunay (Öncesi)
Aşkım Burçe Tunay (Sonrası)

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