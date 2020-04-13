Survivor 2020 yarışmacılarının birleşme partisi stilleri
Survivor 2020'de merakla beklenen ve Ünlüler ile Gönüllüler takımlarının birleşme partisi gerçekleşti. Gecede her yarışmacı canlı şarkı performansı da sergiledi. İşte ayrıntılar ve yarışmacıların stilleri...
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13.04.2020 - 13:46
Birleşme öncesi duş, traş, makyaj gibi ihtiyaçlarını karşılayarak hazırlanan yarışmacıların birleşme partisinde stillerini konuşturdu.
Duş ve temel ihtiyaçlarını karşılayarak partiye hazırlanan yarışmacıların Tarık Sezer Orkestrası'nın İstanbul'dan online eşlik ettiği canlı ses yarışmasını Ardahan kazandı.
İşte yarışmacıların hazırlanma anları, stilleri ve birleşmeden yansıyanlar renkli kareler...
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