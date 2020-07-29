Survivor 2020 yarışmacılarının Instagram takipçileri

11 ünlü, 11 gönüllü yarışmacının mücadele ettiği Survivor 2020, iki hafta önce ekrana veda etti. Görkenli bir finalle Cemal Can’ın şampiyon olduğu Survivor, yarışmacıların sosyal medya hesaplarını da zirveye taşıdı. Survivor Şampiyonu Cemal Can, Intagram’daki takipçi sayısını 3 milyon 750 bin artırarak rekora imza attı. İşte Survivor 2020 yarışmacılarının takipçi sayıları...

29.07.2020 - 11:01

Survivor 2020 yarışmacılarının Instagram takipçileri - 1

Survivor 2020 yarışması, Türkiye çaında büyük popülarite yakalayan yarışmacıların Instagram'da da takiçi sayılarının artmasına neden oldu. İşte, ada hayatı sonrası takipçi sayısını en çok artıran o isimler...

Survivor 2020 yarışmacılarının Instagram takipçileri - 2
CEMAL CAN CANSEVEN 

Cemal Can, takipçi sayısını 3 milyon 750 bin arttırarak bir rekora imza attı. Şampiyonu 4 mily kişi takip ediyor.

Survivor 2020 yarışmacılarının Instagram takipçileri - 3
BARIŞ MURAT YAĞCI 

Yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Barış'ın sosyal medyada büyük bir fan kitlesi var. Barış'ın takipçi sayısı 2,1 milyon.

Survivor 2020 yarışmacılarının Instagram takipçileri - 4
AYCAN YANAÇ 

Milli futbolcu Aycan Yanaç da Survivor ile takipçi sayısını artırdı. Yanaç'ı 1,7 milyon kişi takip ediyor.

Survivor 2020 yarışmacılarının Instagram takipçileri - 5
NİSA BÖLÜKBAŞI 

Nisa, sosyal medyaya fırtına gibi döndü. Nisa'nın takipçi sayısı 1,6 milyon.

Survivor 2020 yarışmacılarının Instagram takipçileri - 6
YASİN OBUZ 

MasterChef'in ardından Survivor ile ekran macerasına devam eden Yasin Obuz'u 1,3 milyon kişi takip ediyor.

Survivor 2020 yarışmacılarının Instagram takipçileri - 7
BERKAN KARABULUT 

Yarışmanın gözde isimlerinden Berkan Karabulut'un da takipçi sayısı 1,3 milyon.

Survivor 2020 yarışmacılarının Instagram takipçileri - 8
ERSİN KORKUT 

Survivor 2020'ye ani bir şekilde veda eden Ersin Korkut'u sosyal medya kullanıcıları yalnız bırakmadı. Korkut'un takipçi sayısı elenmesinin ardından 1,3 milyona ulaştı.

Survivor 2020 yarışmacılarının Instagram takipçileri - 9
EVRİM KEKLİK 

Yarışma süresince birçok yarışmacı ile tartışma yaşayan Evrim Keklik'i 614 bin kişi takip ediyor.

Survivor 2020 yarışmacılarının Instagram takipçileri - 10
MERT ÖCAL 

Survivor 2020'nin favorileri arasında gösterilen ve ilk haftalarda sürekli SMS birincisi çıkan Mert Öcal, sosyal medyada çok fazla ilgi görmedi. Öcal'ın takipçi sayısı 682 bin.

Survivor 2020 yarışmacılarının Instagram takipçileri - 11
ARDAHAN UZKANBAŞ 

Adanalı Ardahan Uzkanbaş'ın takipçi sayısı 574 bin.

Survivor 2020 yarışmacılarının Instagram takipçileri - 12
ACUN ILICALI 

Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'nın takipçi sayısı hızla yükseldi. Acun Ilıcalı'nın yaptığı canlı yayınlar ve paylaşımları sonucu 10 milyon bandında seyreden takipçi sayısı 13,2 milyon oldu.

Survivor 2020 yarışmacılarının Instagram takipçileri - 13
MURAT CEYLAN 

Survivor sunucularından Murat Ceylan'ın takipçi sayısı da 1,4 milyona ulaştı.

Survivor 2020 yarışmacılarının Instagram takipçileri - 14
ESAT YONTUNÇ 

Esat Yontunç'u 342 bin kişi takip ediyor.

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