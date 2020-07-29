Survivor 2020 yarışmacılarının Instagram takipçileri

29.07.2020 - 11:01
Survivor 2020 yarışması, Türkiye çaında büyük popülarite yakalayan yarışmacıların Instagram'da da takiçi sayılarının artmasına neden oldu. İşte, ada hayatı sonrası takipçi sayısını en çok artıran o isimler...
Cemal Can, takipçi sayısını 3 milyon 750 bin arttırarak bir rekora imza attı. Şampiyonu 4 mily kişi takip ediyor.
Yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Barış'ın sosyal medyada büyük bir fan kitlesi var. Barış'ın takipçi sayısı 2,1 milyon.
Milli futbolcu Aycan Yanaç da Survivor ile takipçi sayısını artırdı. Yanaç'ı 1,7 milyon kişi takip ediyor.
Nisa, sosyal medyaya fırtına gibi döndü. Nisa'nın takipçi sayısı 1,6 milyon.
MasterChef'in ardından Survivor ile ekran macerasına devam eden Yasin Obuz'u 1,3 milyon kişi takip ediyor.
Yarışmanın gözde isimlerinden Berkan Karabulut'un da takipçi sayısı 1,3 milyon.
Survivor 2020'ye ani bir şekilde veda eden Ersin Korkut'u sosyal medya kullanıcıları yalnız bırakmadı. Korkut'un takipçi sayısı elenmesinin ardından 1,3 milyona ulaştı.
Yarışma süresince birçok yarışmacı ile tartışma yaşayan Evrim Keklik'i 614 bin kişi takip ediyor.
Survivor 2020'nin favorileri arasında gösterilen ve ilk haftalarda sürekli SMS birincisi çıkan Mert Öcal, sosyal medyada çok fazla ilgi görmedi. Öcal'ın takipçi sayısı 682 bin.
Adanalı Ardahan Uzkanbaş'ın takipçi sayısı 574 bin.
Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'nın takipçi sayısı hızla yükseldi. Acun Ilıcalı'nın yaptığı canlı yayınlar ve paylaşımları sonucu 10 milyon bandında seyreden takipçi sayısı 13,2 milyon oldu.
Survivor sunucularından Murat Ceylan'ın takipçi sayısı da 1,4 milyona ulaştı.
Esat Yontunç'u 342 bin kişi takip ediyor.