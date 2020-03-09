Survivor 2020'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı, Survivor'da elemeye kim kaldı?



Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, elemeye kim kaldı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor 2020'nin 8 Mart 2020 Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde takımlar dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Gönüllüler Takımı'nın kazandığı haftanın ilk dokunulmazlık oyununu sonrası gerçekleşen ikinci mücadelenin galibi Ünlüler Takımı oldu. Final oyununu da Gönüllüler kazanınca eleme adayını belirlemek üzere ada konseyi gerçekleştirildi. Ünlüler Takımı'ndan ismi en çok yazılan Aşkım Burçe Tunay haftanın ilk eleme adayı oldu. İşte Survivor'da dün yaşananlar ve haftanın ayrıntıları...

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09.03.2020 - 15:08

YASİN İLE BERKAN ARASINDA GERGİNLİK Survivor'ın pazar günün yayınlanan 15. bölümde Ünlüler Takımı ile Gönüllüler Takımı dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyun sırasında Ünlülerden Berkan ile Gönüllülerden Yasin eşleşti. Oyunu kazanan Berkan'ın sevinmesi Yasin'i rahatsız etti. Bunun üzerine ikili arasında laf dalaşı başladı. Ünlüler de Yasin'in bu çıkışını eleştirdi.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?



Survivor son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Final dokunulmazlık oyununda her iki takımdan ikişer kadın ve erkek yarışmacı seçildi. Önceki dokunulmazlık oyunu ile aynı parkurda oynanan oyunun tek farkı atışlar kısmıydı. Survivor 2020 final dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.





SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?



Ünlüler Takımı'nın ada konseyinde 3 isim arasında adı en çok yazılan Aşkım Burçe Tunay, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.

SURVIVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR? Aşkım Burçe Tunay, 2000 yılında doğmuştur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay, Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur. Survivor 2020 Ünlüler takımına katılan Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;



12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.



Okuduğu okullar:



2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu



2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu



2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi



2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi



2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi



2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, ingilizce)



2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik) İŞTE SURVIVOR'DA BU HAFTA YAŞANANLAR...

7 MART SON BÖLÜM AYRINTILARI CUMARTESİ NELER YAŞANDI? Survivor 2020'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. 7 Mart 2020 tarihli Survivor 14. bölümde takımlar çok zorlu bir dokunulmazlık oyunu için karşılaştı.

Takım oyununda Ünlülerden Elif-Berkan ikilisi, Gönüllüler takımından Evrim-Yasin ikilisi tutucu görevini üstlendi. Oyunda yarışmacılar rakiplerinin tuttuğu sepete getirdikleri kum torbalarını attılar. Oyunda sepete yere düşürmeyen takım olan Ünlüler, avantaj oyununu kazandı.







Son oyunda durum 9-9 olunca kazanan takımı bayrak yarışı belirledi. Tutucu görevini Ünlüler takımından Elif-Mert, Gönüllüler takımından Ardahan ile Evrim yer aldı. Takımlar başlangıçta 40 kilo ile başladı. Sonuçta 10-9 skorla Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı oldu.

6 MART YAŞANANLAR Survivor 2020 13. yeni bölümüyle ekrandaydı. Erzak ve Anlat Bakalım oyunlarında ünlüler ve gönüllüler kıyasıya yarıştı.

Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan Meryem, son bölümde iletişim oyununda sakatlanmıştı. Survivor'un bu akşamki bölümde ünlüler ve gönüllüler takımı erzak oyunu için parkurda buluştu. Oyun öncesinde Meryem'in sakatlığı nedeniyle oyunda yer alamayacağı açıklandı.

Erzak oyununda ünlüler ve gönüllüler parkurda oldukça zorlu anlar yaşadı. Kişi başına 4 patates alacakları ödül oyununda yarışmacılar, kıyasıya rekabet etti. Gönüllüler takımında yarışan Meryem, son bölümde iletişim oyununda sakatlanmıştı. Survivor'un dün akşamki bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı erzak oyunu için parkurda buluştu. Oyun öncesinde Meryem'in sakatlığı nedeniyle oyunda yer alamayacağı açıklandı. Survivor ödül oyununu ünlüler takımı 10-7 skorla kazandı.

Survivor'da dün akşam erzak oyunu sonrası Anlat Bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Anlat Bakalım oyununu ünlüler kazandı. Oyunu kazanan takım, bir dilim tiramisu yeme ve Bayi Toplantısı adlı filmi izleme şansını elde etti.