Survivor 2020'de finale kim kaldı? (Galataport'ta Survivor şampiyonluk heyecanı)

survivor 2020 'de büyük finale kalan isimler belli oldu. Galataport 'ta düzenlenen Survivor'da canlı yayında Barış, Cemal Can ve Yasin isimleri finale kalmak için yarıştı. En fazla SMS'i alan Barış ve Cemal Can finale kaldı.

CEMAL CAN YARI FİNALDE NELER SÖYLEDİ? "İddialı sözlerden hep kaçındım. Survivor dendiği zaman belki daha sert birileri göz önüne geliyor. Ön yargıları kırdıysam ne mutlu bana. Kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım. Kalbini kırdığım varsa hakkını helal etsin. Sonuç ne olursa olsun hakkımda hayırlısı olacak. Takdir halkın."

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır. Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

CEMAL CAN CANSEVER KİMDİR?



Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.



Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.