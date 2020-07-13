Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri

Survivor ünlülüler gönüllüler mücadelesi her hafta büyük bir heyecan içerisinde ekranlara yansıdı. Haftalar süren mücadele sonrası Yasin, Barış ve Cemal Can finalist oldu. İşte Galataport'ta yapılacak büyük final öncesi yarışmacıların değişimleri...

13.07.2020 - 18:58

Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 1

GÖNÜLLÜLER

Cemal Can Canseven
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 2
Cemal Can Canseven(Sonrası)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 3
Yasin Obuz (Öncesi)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 4
Yasin Obuz (Sonrası)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 5
Barış Murat Yağcı (Öncesi)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 6
Barış Murat Yağcı (Sonrası
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 7
Evrim Keklik
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 8
Evrim Keklik (Sonrası)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 9
Ardahan Uzkanbaş (Öncesi)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 10
Ardahan Uzkanbaş (Sonrası)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 11
Burak Yurdugör (Öncesi)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 12
Burak Yurdugör (Sonrası))
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 13
Nisa Bölükbaşı (Öncesi)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 14
Nisa Bölükbaşı (Sonrası)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 15
Gizem Birdan
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 16
Gizem Birdan (Sonrası)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 17
Yunus Emre Özden (Öncesi)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 18
Yunus Emre Özden (Sonrası)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 19

ÜNLÜLER

Sercan Yıldırım (Öncesi)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 20
Sercan Yıldırım (Sonrası)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 21
Aycan Yanaç (Öncesi)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 22
Aycan Yanaç (Sonrası)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 23
Ersin Korkut (Öncesi)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 24
Ersin Korkut (Sonrası)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 25
Parviz (Öncesi)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 26
Parviz (Sonrası)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 27
Elif Gören (Öncesi)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 28
Elif Gören (Sonrası)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 29
Mert Öcal (Öncesi)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 30
Mert Öcal (Sonrası)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 31
Berkan Karabulut (Öncesi)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 32
Berkan Karabulut (Sonrası)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 33
Aşkım Burçe Tunay (Öncesi)
Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri - 34
Aşkım Burçe Tunay (Sonrası)

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