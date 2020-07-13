Survivor 2020'de finalistler Cemal Can, Barış ve Yasin'in değişimleri
Survivor ünlülüler gönüllüler mücadelesi her hafta büyük bir heyecan içerisinde ekranlara yansıdı. Haftalar süren mücadele sonrası Yasin, Barış ve Cemal Can finalist oldu. İşte Galataport'ta yapılacak büyük final öncesi yarışmacıların değişimleri...
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