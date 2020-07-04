Survivor 2020’de iletişim oyununu kim kazandı? (3 Temmuz 2020 ayrıntıları)

Finale doğru adım adım yaklaşılan Survivor 2020’de son iletişim oyunu oynandı. Ödülü kazanan mavi takım aileleriyle görüntülü konuştu. İşte yeni hafta ve son bölümden ayrıntılar...

04.07.2020 - 09:22

Survivor 2020’de iletişim oyununu kim kazandı? (3 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 1

SON BÖLÜM

survivor 2020’nin bu akşamki 125. yeni bölümünde son iletişim ödülü oyunu gerçekleştirildi. İletişim ödülü olarak yarışmacılara ailelerle görüntülü görüşme verildi.

İletişim ödülünde Elif Gören, sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Başa baş geçen mücadelede Sercan Yıldırım 7’de 6 yaparak dikkatleri üzerine çekti. 9-9’a kadar gelen mücadele bayrak yarışına gitti. Bayrak yarışında Sercan Yıldırım son sayıyı da alarak mavi takıma iletişim ödülünü kazandırdı.

İletişim ödülünde ailesiyle görüntülü görüşen Sercan Yıldırım’a annesinden ilginç bir benzetme geldi. Sercan’ın annesi sakallarından dolayı “Sultan Süleyman’a benzemişsin Halit Ergenç gibi olmuşsun dedi. Bu benzetme sonrası tüm yarışmacılar kahkahaya boğuldu.
Survivor 2020’de iletişim oyununu kim kazandı? (3 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 2

DİĞER BÖLÜMLER

Survivor'ın 124. bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Son 6 yarışmacı parkurda takım kaptanı olmak için mücadele verdi. Heyecanlı dakikaların yaşandığı kaptanlık oyununda Cemal Can mavi takımın kaptanı olurken, Berkan ise kırmızı takım kaptanı oldu.

Survivor 2020’de iletişim oyununu kim kazandı? (3 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 3
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL KURULDU?

Survivor'da takım kaptanlarının seçilmesinin ardından, yeni takımlar kuruldu. Son 6 kişi kalan yarışmacılardan 3'ü kırmızı, diğer 3'ü ise mavi takıma seçildi. Kırmızı takımın kaptanı olan Berkan, Barış ve Elif'i takımına seçti. Mavi takım kaptanlığını kazanan Cemal Can ise, Sercan ve Yasin'i takımına aldı.

Survivor 2020’de iletişim oyununu kim kazandı? (3 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 4
Parkurda gerçekleşen zorlu mücadele sonrası Survivor ödül oyununu 10-4'lük skorla mavi takım yarışmacıları kazandı.
Survivor 2020’de iletişim oyununu kim kazandı? (3 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 5

YASİN SAKATLANDI

Survivor'da oynanan ödül oyununda Yasin parkurda sakatlık geçirdi. Bacağından sakatlanan Yasin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yasin'in sağlık durumu ilerleyen günlerde belli olacak.

Survivor 2020’de iletişim oyununu kim kazandı? (3 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 6
Geçmiş mücadelelerden fotoğraflar...
Survivor 2020’de iletişim oyununu kim kazandı? (3 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 7
Survivor 2020’de iletişim oyununu kim kazandı? (3 Temmuz 2020 ayrıntıları) - 8

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