Survivor 2020’de iletişim oyununu kim kazandı? (3 Temmuz 2020 ayrıntıları)

DİĞER BÖLÜMLER Survivor'ın 124. bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Son 6 yarışmacı parkurda takım kaptanı olmak için mücadele verdi. Heyecanlı dakikaların yaşandığı kaptanlık oyununda Cemal Can mavi takımın kaptanı olurken, Berkan ise kırmızı takım kaptanı oldu.

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR NASIL KURULDU?



Survivor'da takım kaptanlarının seçilmesinin ardından, yeni takımlar kuruldu. Son 6 kişi kalan yarışmacılardan 3'ü kırmızı, diğer 3'ü ise mavi takıma seçildi. Kırmızı takımın kaptanı olan Berkan, Barış ve Elif'i takımına seçti. Mavi takım kaptanlığını kazanan Cemal Can ise, Sercan ve Yasin'i takımına aldı.



