Survivor 2020’de iletişim oyununu kim kazandı? (3 Temmuz 2020 ayrıntıları)

SON BÖLÜM
survivor
2020’nin bu akşamki 125. yeni bölümünde son iletişim ödülü oyunu gerçekleştirildi. İletişim ödülü olarak yarışmacılara ailelerle görüntülü görüşme verildi.
İletişim ödülünde Elif Gören, sakatlığı nedeniyle oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Başa baş geçen mücadelede Sercan Yıldırım 7’de 6 yaparak dikkatleri üzerine çekti. 9-9’a kadar gelen mücadele bayrak yarışına gitti. Bayrak yarışında Sercan Yıldırım son sayıyı da alarak mavi takıma iletişim ödülünü kazandırdı.
İletişim ödülünde ailesiyle görüntülü görüşen Sercan Yıldırım’a annesinden ilginç bir benzetme geldi. Sercan’ın annesi sakallarından dolayı “Sultan Süleyman’a benzemişsin Halit Ergenç gibi olmuşsun dedi. Bu benzetme sonrası tüm yarışmacılar kahkahaya boğuldu.