Survivor 2020'de kim elendi? (Survivor Melis kimdir, 25 Şubat 2020 son bölüm ayrıntıları)

CUMA GÜNÜ NELER YAŞANDI ?

Survivor'ın cuma günmü bölümünde ilk olarak ödül oyunu gerçekleşti. Ünlüler ve Gönüllüler patates cipsi için kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı kazanan takım ise 5'e 3 Gönüllüler oldu. Gönüllülerin bir kez daha ödül oyununu kazanması Ünlüler arasında kriz yaşattı.

Ünlüler takımından Elif ile Gönüllüler takımından Fatma karşılaştı. Tam bir takım olayı olan ödül oyununda Elif oyunu kazandı. Fatma ise oyun sonrasında acıyla kendini yere bıraktı. Anında müdahale eden doktorun kontrolü sonrasında ise Fatma’nın ciddi bir şeyi olmadığını açıkladı.