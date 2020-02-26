Survivor 2020'de kim elendi? (Survivor Melis kimdir, 25 Şubat 2020 son bölüm ayrıntıları)

26.02.2020 - 10:42
Survivor'da kim elendi? sorusu yarışmanın dün akşam ekranlara gelen bölümünde cevap buldu. Survivor'da ilk eleme adayı Pazar günü yapılan ada konseyinde belirlenmişti. Bu hafta dokunulmazlık oyunu kaybeden Ünlüler takımından 1 yarışmacı Survivor hayallerine ve Dominik'e veda etti. İşte 25 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dün akşam ilk iletişim oyunu oynandı. Ada hayatının zorlu koşullarına bir de sevdiklerinden uzak olmak eklenince yarışmacılar büyük bir gerilime giriyor. Bu yüzden iletişim oyunlarında sevdiklerinden haber alabilmek, yarışmacılar için oldukça önemli. Büyük bir mücadeleye sahne olan Survivor 2020'nin ilk iletişim oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımının sevdiklerine yazdığı mektup duygusal anlara sahne oldu.
Bugün Survivor'da SMS oylamasında en çok oy alan yarışmacılar Barış ve Ersin oldu. Barış ikinci eleme adayı olarak Melis'i seçti. Ersin de bir strateji uyguladıklarını ve ortak karar aldıklarını söyleyerek üçüncü eleme adayını Mert olarak açıkladı.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 25 ŞUBAT 2020
Survivor'da Ünlüler takımında Derya, Melis ve Mert eleme adayları olarak potaya girdi. Pazar akşamı yapılan SMS halk oylamasının sonucunda rakiplerinden daha az oy alarak Survivor'a veda eden isim Melis oldu.
Tuğba Melis Türk (Oyuncu)
Survivor'dan elinen Tuğba Melis Türk'ün kişisel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. İşte Survivor Melis Türk hakkında bilgiler.
TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?
Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya’da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmişlerdir. İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu.
İşte Survivor'da bu hafta yaşanan diğer gelişmeler...
SURVIVOR'DA SALI GÜNÜ NELER YAŞANDI?
Survivor 2020'de nefes kesen bir ödül oyunu ekrana geldi. 24 Şubat 2020 Survivor 7. yeni bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, kum sahada kıyasıya bir futbol maçı yaptı. Çay ve poğaca ödüllü oyunda yarışmacılar, tüm hünerlerini gösterdi. Kıran kırana geçen ödül oyunu sırasında izleyiciler, birbirinden güzel goller ve hareketler izledi. Oyunu kazanan takımı 5-7 Gönüllüler Takımı oldu.
25 Şubat 2020 Salı günü ekrana gelecek Survivor 8. yeni bölümde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı, iletişim oyunu için karşı karşıya gelecek. Sonrasında ise ada konseyi toplanacak ve Survivor 2020 ikinci hafta SMS sıralaması açıklanacak. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımından SMS sıralamasında ilk iki sırayı alanlar, eleme potasına iki kişi daha gönderecek. İlk eleme adayı Derya Can ile birlikte bu üç kişiden en az SMS oyu alan kişi adaya veda edecek. Survivor'da kim elenecek? Survivor'da eleme adayları kimler olacak? Survivor SMS sıralaması nasıl olacak? Merakla beklenen soruların cevabı bu akşam belli olacak...
PAZAR GÜNÜ NELER YAŞANDI
Survivor'ın pazar günü yayınlanan dokunulmazlık oyununda, kıyasıya mücadele vardı. Ancak Gönüllüler Takımı oyun boyunca liderliğini sürdürdü ve sonunda 10 - 7 kazandı. Cumartesi günkü dokunulmazlığı Ünlüler kazandığı için bayrak yarışı yapıldı. Ünlüler Takımı'nda Elif ve Barış, Gönüllüler takımında Meryem ve Ardahan ter döktü. Oyunun kazananı ise Gönüllüler Takımı oldu.
Ada konseyinde yapılan oylamanın sonucunda Melis 5, Derya ise 6 oy aldı. Böylece Derya 2. haftanın ilk eleme adayı oldu
EN İYİ PERFORMANSI KİMİN?
Ünlüler Takımı'nda Perviz ve Elif, Gönüllüler Takımı'nda da Cemal Can ile Meryem en iyi performansı gösteren isimler oldu. Bugün Perviz ile Cemal Can ve Elif ile Meryem ödül için mücadele edecek.
SURVIVOR'DAN CUMARTESİ NELER YAŞANDI?
Cumartesi akşamı TV 8’de ekrana gelen Survivor yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynandı. 22 Şubat 2020 Survivor yarışmasında ödül oyunu sonrasında haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ile Gönüllüler takımları arasında kıyasıya geçen oyunda yarışmacılar arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Survivor’da eleme öncesinde oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Dokunulmazlık oyununda büyük bir heyecan yaşandı. 9'a 9 kalan Ünlüler ve Gönüllüler aralarından en iyi bir kadın ve erkek oyuncu çıkardı. Yapılan son yarışmanın ardından kazanan takım 9'a 10 Ünlüler oldu.
CUMA GÜNÜ NELER YAŞANDI ?
Survivor'ın cuma günmü bölümünde ilk olarak ödül oyunu gerçekleşti. Ünlüler ve Gönüllüler patates cipsi için kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı kazanan takım ise 5'e 3 Gönüllüler oldu. Gönüllülerin bir kez daha ödül oyununu kazanması Ünlüler arasında kriz yaşattı.
Ünlüler takımından Elif ile Gönüllüler takımından Fatma karşılaştı. Tam bir takım olayı olan ödül oyununda Elif oyunu kazandı. Fatma ise oyun sonrasında acıyla kendini yere bıraktı. Anında müdahale eden doktorun kontrolü sonrasında ise Fatma’nın ciddi bir şeyi olmadığını açıkladı.