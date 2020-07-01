Survivor 2020'de kim elendi? (Survivor Nisa kimdir - 30 haziran ayrıntıları)

ntv.com.tr 01.07.2020 - 10:47
Survivor Nisa kimdir? Survivor'dan elenen Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli?
Survivor Nisa, sevilen yarışmada bu haftanın elenen ismi oldu. Son yılların en zorlu Survivor’ının Gönüllüler takımı ile sezona başlayan Nisa Bölükbaşı, genç yaşına rağmen çeyrek finale kalmayı başardı. Duygusallığı nedeniyle Survivor 2020’de bazı oyunlarda oynamak istememesiyle birçok sefer gündeme gelen Survivor Nisa'nın, bu akşam Survivor macerası sona erdi. Nisa'nın elenmesi sonrasında Survivor izleyicileri onun hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Survivor Nisa kimdir? Survivor Nisa kaç yaşında, nereli? İşte Nisa Bölükbaşı’nın biyografisi…
SURVIVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
Survivor Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Survivor Nisa, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.
Şu anda eğitimine hala Prag'da devam eden Nisa, oradaki okulu ile anlaşması olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Erasmus yapmak istediğini belirtti.
Survivor 2020 performans tablosuna bakıldığı zaman yüzde 52 başarı oranı ile 5. sırada yer alıyor. Nisa Bölükbaşı, Survivor’da çıktığı 424 oyunun 220’sini kazanmayı başardı.
İşte Survivor'da bu hafta yaşananlar...
SURVİVOR'DA 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor 2020'nin 122. bölümünde Cemal Can, parkurun en iyi derecesini yaparak tur avantajını elde etti.
Yarı finalde Cemal Can’ın rakibi Yasin olurken diğer eşleşme Sercan ve Nisa şeklinde gerçekleşti. Final eşleşmesi ise Yasin – Sercan şeklinde oldu. Nefes kesen mücadele sonunda Sercan 3. dokunulmazlığını kazandı.
3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da 3. kez dokunulmazlığı kazanan Sercan konseyde Barış'ı eleme adayı olarak seçti. Sercan diğer eleme adayları için Berkan ve Nisa'nın isimlerini vermişti.
Dokunulmazlığın sahibi olan Sercan aynı zamanda, güzel bir villada DJ performansı ile dans eğlencesi ödülü kazandı.
SERCAN VE NİSA ARASINDAKİ SES KAYITLARI
Survivor 2020'nin 122. bölümünde konsey toplantısında Acun Ilıcalı, Mavi takımdan Survivor Nisa ile Kırmızı takımdan Survivor Sercan arasında yaşananlara son noktayı koydu. Acun Ilıcalı, konseyde bahsettiği ses kaydını yayınladı. Ses kayıtlarında Nisa ve Gizem arasındaki konuşmalar dikkat çekti.
Acun Ilıcalı'nın ses kaydıyla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle:
"Kayıttan anladığımız kadarıyla Sercan'dan Nisa'ya not gidiyor… Bu notta ne yazdığını da tam olarak bilmemekle birlikte notu aldığı sırada Nisa'nın yanında Gizem var. Yani konuşma Gizem ve Nisa arasında geçiyor. Gizem adeta iki aydır beklediği birinden haber almışçasına sevinçli.
Aralarındaki konuşmada Nisa Sercan ile ilgili duruma sıcak bakmadığını dile getiriyor. Ancak benim kendi gözlemim olarak anladığım konu da şu;
"Gizem bu konuya o kadar motive ki konuyla ilişkili haber alışverişinde bazı yanlış anlaşılmalar olabilir."
"Nisa'nın bu konuya bakış açısı Sercan'ın tahmin ettiği bakış açısı değil…"
SERCAN'DAN AÇIKLAMA
Sercan ise bu açıklamaların ardından Nisa'nın doğum gününde kendisine bir not yazdığını bunun üzerine de kendisinin Nisa'ya bir not gönderdiğini ifade etti. Sonrasında ise yaşanan yanlış anlaşılmalar nedeniyle Nisa'dan özür diledi.
Yayınlanan ses kaydında ise bir dönem Survivor'da yarışan Gizem Birdan'ın Nisa'ya Sercan tarafından yazılan notu getirdiği ve Acun Ilıcalı'nın da ifade ettiği gibi yüksek tepkiler verdiği gözlemlenirken Nisa ise erkek arkadaşı olduğunu ve onunla evlenmek istediğini ifade ediyor.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2020'nin 121. bölümündebir kez daha Sercan ve Berkan finale yükseldi ve 2. dokunulmazlığı kazanan isim yine 2'de 2 yapan Sercan oldu. Survivor'da 2. dokunulmazlığı da kazanan Sercan Yıldırım, Berkan'ın ardından 2. eleme adayı olarak Nisa'yı gösterdi.
ACUN ILICALI: MİKROFONLARINIZ AÇIK KALMIŞ
Ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Nisa ve Sercan'ın 6 Nisan tarihindeki konuşmalarına ait ses kaydına ulaştıklarını söyledi.
Sercan ve Nisa'nın ses kaydındaki detayları bir gün sonra açıklayacağını belirten Ilıcalı, "Bugüne kadar aranızdaki konuyla ilgili bu konuya müdahil olmadım ve Survivor'da bununla ilgili bir şey konuşmadım. İki tarafın da bu konuyla ilgili iddiaları oldu. Ancak iddialar karşılıklı suçlamalara dönünce ekibimizden, sizin bahsettiğiniz dönemin kayıtlarını çok ciddi bir şekilde incelemelerini istedim. Ekibimizin 4-5 gün süren taramaları sonucunda, o dönemle ilgili bir belgeye ulaştık. 6 Nisan günü mikrofonlarınız açık kalmış ve kaydetmiş. Ve sizin bundan haberiniz yok. Sercan'dan Nisa'ya bir not gidiyor. Benim şu anda dinlediğim bir ses kaydı var. Ve bu ses kaydı bir çok şeyi aydınlatıyor. Bizim görevimiz bu polemikle ilgili bir şey varsa seyircimizle paylaşmak. Yarın ilk ve son kez açıklama yapacağım ve bu konuyu kapatmış olacağız" dedi.
SERCAN VE NİSA ARASINDA NE OLMUŞTU?
Nisa, Survivor'da geçen hafta adını eleme adayı olarak söyleyen Sercan için "İntikam almak için adımı söyleyeceğini biliyordum" demişti. Bu sözlerden bir gün sonra ise Sercan, tek taraflı bir şey yaşanmadığını ve her şeyin karşılıklı olduğunu söylemişti. Sercan, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de gururum var. Bu olay tek taraflı yaşanmadı. Çantamda notlar var. Yaşananlara en yakın arkadaşı Cemal Can da şahit" demişti.
Sercan ertesi gün ise Nisa'nın kendisine yazdığı notları göstermişti. Nisa'nın 'Hep orada' yazdığı kağıdı ve doğum gününde çizdiği resmin olduğu kartı gösteren Sercan, "Ben hiçbir zaman platonik bir şey yaşamadım. Herkes bilsin ki, hiçbir zaman tek taraflı olmadı" açıklamasını yapmıştı.
Nisa ise bu açıklamaların ardından ''Moralim bozuldu. Bir tane boş bir şey çıkarıyor, ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bu bir şeyler çıkarıyor. Yok notlar varmış. Benim ona yazdığım notları biliyor musun? Doğum gününü kutladım'' şeklinde konuşmuştu.
Eğlenceli anların yaşandığı Survivor Bil Bakalım oyununda, yarışmacılar soruların cevaplarını tahmin etmeye çalıştılar. Zorlu soruların sorulduğu bil bakalım oyununu bu hafta 7-2 skorla Sercan, Elif ve Yasin kazandı. Bil Bakalım ödülünü alan kırmızı takım yarışmacıları Soğuk kahve ve havuçlu cup cake ödülünü aldı.
İşte haftanın gelişmeleri...
SURVİVOR'DA ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de yarışmacılar araba ödülü için Annenize Sorduk oyununa dahil oldu. Araba için annelerine sorulan sorulara aynı cevapları vermeye çalışan yarışmacılar, hem keyifli hem de ilginç anlar yaşadı.
SURVİVOR ÖDÜLÜ SKODA KODİAQ OTOMOBİLİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TÜRKİYE FİYATI
YASİN İLK VEDA EDEN İSİM OLDU
Ödülde arabaya veda eden ilk isim Yasin olurken son 4'e Berkan, Elif, Cemal Can ve Nisa kaldı. Son ikiye kalan Elif ve Berkan karşılaşmasında beraberlik yaşandı.
FİNALDE MATEMATİK SORUSU
Finalde sorulan matematik sorusuna Berkan yanlış cevap verince Survivor araba ödülünü Elif kazandı. Elif böylece lüks arabanın sahibi oldu.
Volkswagen gurubunda bulunan Çek marka Skoda'nın 2016 yılında tanıttığı Kodiaq modeli Türkiye'de satılan SUV modellerinden biri.
7 KİŞİLİK SEÇENEĞİ
İsteğe bağlı olarak 3. sıra koltuklar ile tercih edilebilen Kodiaq, kalabalık seyahatler için 7 koltuk kapasitesine erişebiliyor. Benzersiz iç mekan tasarımı ve bir Skoda geleneği olan ''alan mühendisliği'' sayesinde uzun süreli seyahatlerde bile 7 kişinin konforu daima garanti altında.
DİNAMİK ŞASİ KONTROL SİSTEMİ
Kodiaq'ın yüksek performans ve sürüş keyfine kişisel dokunuşunuzu katmak için tercih edebileceğiniz Dinamik Şasi Kontrol Sistemi, sönümleme ve yönlendirme özelliklerini, tercih ettiğiniz sürüş moduna göre ayarlayabilmenizi sağlar. Sistem Normal, Eco, Sport, Individual modlarına ilave olarak 4×4 özelliğine sahip araçlarda Snow moduna sahiptir.
Tek bir dokunuşla bagaj kapağının açılıp kapanabilmesini sağlayan "Elektrikli Bagaj Kapağı" özelliğine ilave olarak, elleriniz doluyken bagaj kapağını açabilmenizi sağlayan "Sanal Pedal" özellikleri Kodiaq'ta isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.
SKODA KODİAQ TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
Türkiye'de 4 versiyonla satışta olan Kodiaq, 264 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Elite 264.900 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 294.900 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Prestige 329.900 TL
2.0 TDI SCR 190 PS DSG 4x4 L&K Crystal 574.400 TL
Büyük finale haftalar kala Survivor 2020 yeni bir kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Bireysel kaptanlık oyununda 49 saniyede atışları tamamlayan Cemal Can mavi takım kaptanı olurken, 53 saniyede atışları tamamlayan Sercan kırmızı takımın kaptanı oldu.