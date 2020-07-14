Survivor 2020'de kim, kimi destekliyor? (Ünlülerin şampiyonluk favorisi)
Survivor 2020'nin Galataport İstanbul'da düzenlenen büyük finali için nefesler tutuldu. Cemal Can ve Barış'ın şampiyonluk için canlı SMS oylamasına çıkacağı gecede ünlü isimler ve eski Survivor şampiyonları da yarışmacılara sosyal medyadan destek mesajları veriyor. İşte ünlülerin Survivor 2020 şampiyonluk favorileri...
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14.07.2020 - 20:03| Son Güncelleme : 14.07.2020 - 20:18
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