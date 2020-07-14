Survivor 2020'de kim, kimi destekliyor? (Ünlülerin şampiyonluk favorisi)

Survivor 2020'nin Galataport İstanbul'da düzenlenen büyük finali için nefesler tutuldu. Cemal Can ve Barış'ın şampiyonluk için canlı SMS oylamasına çıkacağı gecede ünlü isimler ve eski Survivor şampiyonları da yarışmacılara sosyal medyadan destek mesajları veriyor. İşte ünlülerin Survivor 2020 şampiyonluk favorileri...

14.07.2020 - 20:03 | Son Güncelleme : 14.07.2020 - 20:18

Survivor 2020'de kim, kimi destekliyor? (Ünlülerin şampiyonluk favorisi) - 1

Galataport İstanbul'da düzenlenen survivor 2020 finalinde Cemal Can ile Barış ikilisinden biri şampiyon olacak. 


SURVİVOR 2020'DE BÜYÜK FİNAL (TIKLA CANLI TAKİP ET)

Survivor 2020'de kim, kimi destekliyor? (Ünlülerin şampiyonluk favorisi) - 2
Demet Akalın - Cemal Can
Survivor 2020'de kim, kimi destekliyor? (Ünlülerin şampiyonluk favorisi) - 3
Yusuf Karakaya (2019 Survivor şampiyonu) - Barış
Survivor 2020'de kim, kimi destekliyor? (Ünlülerin şampiyonluk favorisi) - 4
Ezgi Mola - Cemal Can
Survivor 2020'de kim, kimi destekliyor? (Ünlülerin şampiyonluk favorisi) - 5
Adem Kılıçcı (Survivor 2018 şampiyonu) - Barış
Survivor 2020'de kim, kimi destekliyor? (Ünlülerin şampiyonluk favorisi) - 6
Demet Özdemir - Cemal Can
Survivor 2020'de kim, kimi destekliyor? (Ünlülerin şampiyonluk favorisi) - 7
Danla Bilic - Cemal Can

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