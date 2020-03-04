Survivor 2020'den bu hafta kim elendi? Survivor Derya Can Göçen kimdir? (Survivor SMS sıralaması)

04.03.2020 - 11:24
survivor'da Derya'nın eleme potasında olduğu gecede heyecanlı anlar yaşandı. 3 Mart survivor'un son bölümünde SMS oylaması ile halktan gelen oylar sonrası en fazla oyu alan iki isim Barış ve Ersin oldu.
survivor'da 3. hafta Ünlüler takımı SMS sıralaması şöyle gerçekleşti.
1) Barış
2) Ersin
3) Parviz
4) Elif
5) Mert
6) Sercan
7) İrem
8) Derya
9) Aycan
Ersin eleme adayı olarak İrem'in ismini söyledi. Barış ise Sercan'ın adını verdi. Yapılan oylamanın ardından survivor'a bu hafta veda eden isim Derya Can Göçen oldu.
Derya Can Göçen kimdir? (Dünya serbest dalış rekortmeni)
Peki, survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacısı Derya Can Göçen kimdir, kaç yaşındadır?
survivor DERYA CAN GÖÇEN KİMDİR?
Derya Can Göçen, 12 Ekim 1979 Çanakkale doğumlu, Türk dalgıç, dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcudur.
Çanakkale'de dünyaya gelen Derya Can, lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı. Spor hayatı 8 yaşında atletizm ile başladı ve Çanakkale bölgesinde düzenlenen şampiyonalarda birçok madalya kazandı. Lise yıllarında Tekvando ile tanışan Derya Can, 2000 olimpiyatları kadrosuna seçilmeyi başardı. Serbest dalış sporuna başlaması ise çok enteresan bir hikâye. Derya Sualtı korkusunu yenmek için 15 yaşında tüplü dalışa başladı. Çanakkale Dalış okulunda Serbest Dalış takımında olan bir yakının ısrarı üzerine serbest dalış sporu yapmaya başladı.
İlk serbest dalış deneyimine, 21 Eylül 2002 tarihinde başladı. Serbest dalışta, 5 Dünya rekoru elde eden Milli Sporcu, 40'tan fazla Türkiye rekoru kırdı. Dünya Şampiyonalarında ise birçok madalyası var. Bu dalda Türkiye’de milli takıma en çok seçilmiş ve uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanını taşıyor.
SURVIVOR'DA PAZARTESİ GÜNÜ NELER YAŞANDI?
survivor 2020'nin pazartesi yayınlanan bölümünde ödül oyunları ve yeni yarışmacıların takımlara dahil olma süreçleri ekrana geldi. Hamburger menü ödülü mücadeleyi 10-7 gönüllüler takımı kazandı.
Erman Altıkardeş ve gönüllüler takımından Fatma Günaydın diskalifiye olmasının ardından yarışmaya dört yeni isim katıldı.
Ünlüler takımında Aşkım Burçe Tunay, Berkan Karabulut, gönüllüler takımında ise Gizem Birdal ve Yunus Emre Özden yarışacak.
survivor'ın pazar günü yayınlanan bölümünde ünlüler ve Gönüllüler ödül ve dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kıyasıya devam eden mücadelenin ardından ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Dokunulmazlık yarışında ise Gönüllüler birinci oldu. Derya'nın ilk eleme adayı olduğu konseyde, Acun Ilıcalı iki ismin diskalifiye olduğunu açıkladı. survivor'a yeni gelen fakat bir türlü uyum sağlamayan ve önceki bölümde Yasin ile kavga eden Erman, diskalifiye oldu. Gönüllüler takımında yarışan Fatma ise yaşadığı sakatlık nedeniyle diskalifiye oldu.
İrem Akın, 21 yaşında Çorlu doğumludur. Kick Boks, Muaythai ve Boks Milli Takımı'nda yer alan, farklı kategorilerde Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları elde etmiştir.
Çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Akın, boksta da kick boksta yakaladığı başarıya ulaşmayı hedefliyor.
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okuyan başarılı sporcu boksa 7 yaşında başlamıştır.
İrem Akın, "Benim mahallemde genellikle erkek çocuklar vardı. Beni oyunlara dahil etmiyorlardı. Ben de bunlarla sürekli kavga ediyordum. Erkekleri dövüyordum. Oturduğum mahallede bir kick boks antrenörü vardı. O beni görmüş. Babamla konuşmuş. 'Mahalledeki bütün erkekleri dövüyor, spora başlatalım' demiş. Bu sayede kick boks ile spora başladım." diye kendini tanımlıyor.
YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?
Yunus Emre Özden, 29.03.1993 yılında istanbul Silivri'de doğmuştur. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de yaşamını sürdürüyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan survivor Yunus Emre'nin annesi Filiz Özden ev hanımı, babası Kemal Özden ise şoförlük yapıyor. Yunus Emre Özden, Açıköğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik bölümünde okuyor.
AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?
Aşkım Burçe Tunay, 2000 yılında doğmuştur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay, Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.