Survivor 2020'den bu hafta kim elendi? Survivor Derya Can Göçen kimdir? (Survivor SMS sıralaması)

survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacısı Derya Can Göçen kimdir, kaç yaşındadır?



Derya Can Göçen, 12 Ekim 1979 Çanakkale doğumlu, Türk dalgıç, dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcudur.



Çanakkale'de dünyaya gelen Derya Can, lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı. Spor hayatı 8 yaşında atletizm ile başladı ve Çanakkale bölgesinde düzenlenen şampiyonalarda birçok madalya kazandı. Lise yıllarında Tekvando ile tanışan Derya Can, 2000 olimpiyatları kadrosuna seçilmeyi başardı. Serbest dalış sporuna başlaması ise çok enteresan bir hikâye. Derya Sualtı korkusunu yenmek için 15 yaşında tüplü dalışa başladı. Çanakkale Dalış okulunda Serbest Dalış takımında olan bir yakının ısrarı üzerine serbest dalış sporu yapmaya başladı.



İlk serbest dalış deneyimine, 21 Eylül 2002 tarihinde başladı. Serbest dalışta, 5 Dünya rekoru elde eden Milli Sporcu, 40'tan fazla Türkiye rekoru kırdı. Dünya Şampiyonalarında ise birçok madalyası var. Bu dalda Türkiye’de milli takıma en çok seçilmiş ve uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanını taşıyor.