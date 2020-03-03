Survivor 2020'ye yeni yarışmacılar (2 Mart son bölüm ayrıntıları)

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 yılında istanbul Silivri'de doğmuştur. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de yaşamını sürdürüyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre'nin annesi Filiz Özden ev hanımı, babası Kemal Özden ise şoförlük yapıyor. Yunus Emre Özden, Açıköğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik bölümünde okuyor.