Survivor 2020'ye yeni yarışmacılar (2 Mart son bölüm ayrıntıları)

03.03.2020 - 07:39
Survivor 2020'nin yeni yarışmacısı olan Gizem Birdal basketbolcudur. Genç yarışmacı Birdal, Survivor 2020'de gönüllüler takımında yer alacak.
Yunus Emre Özden, 29.03.1993 yılında istanbul Silivri'de doğmuştur. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen Silivri'de yaşamını sürdürüyor. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre'nin annesi Filiz Özden ev hanımı, babası Kemal Özden ise şoförlük yapıyor. Yunus Emre Özden, Açıköğretim Fakültesi'nde ulaştırma lojistik bölümünde okuyor.
Aşkım Burçe Tunay, 2000 yılında doğmuştur. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay, Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
Survivor Berkan Karabulut, kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Survivor'ın yeni yarışmacısı Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır. 2015 yılında Bilecik Üniversitesi'nden mezun olmuştur.