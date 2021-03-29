Survivor 2021 birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? (28 Mart 2021 ayrıntıları)

25 MART

TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU



Her hafta perşembe akşamı belirlenen Survivor kaptanları yarışmacıların oyları ile seçildi. Ünlüler takımı bu hafta takım kaptanı olarak oy birliği ile Çağrı'yı seçti. Gönüllüler ise Poyraz'ı haftanın kaptanı yaptı.





MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?



Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar parkurda yerlerini aldı. Survivor'da oyun öncesi market ödülü, sıvı yağ, domates ve nohut olan erzak paketi olarak açıklandı.