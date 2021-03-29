Survivor 2021 birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? (28 Mart 2021 ayrıntıları)

29.03.2021 - 10:51
SURVIVOR 2021 BİRLEŞME PARTİSİ
survivor 2021’de birleşme partisi coşkusu yaşandı. Şarkı yarışmasının ödülü, yanında 3 yakını ile seneye Dominik’e gitmekti. Ünlüler ve gönüllüler takımları birbirinden güzel kıyafetleri ile birleşme kokteyline geldi. Acun Ilıcalı’nın sunumuyla yapılan Survivor 2021 birleşme partisi açılış kokteyli ile başladı. Daha önceden de açıklandığı gibi geceye Yunan takımının yarışmacılarının da katılımıyla birleşme partisi 2021 resmen başlamış oldu. Acun Ilıcalı’nın Yunan takımına onların diliyle “Hoş geldiniz” diyerek karşılaması gecenin en güzel jesti oldu. Survivor 2021 ve Yunan takımlarının kısa sürede kaynaşması gözlerden kaçmadı.
SURVIVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?
Tarık Sezer ve orkestrasının da bulunduğu gecede gözler Survivor’ın olmazsa olmazı olan şarkı yarışmasına çevrildi. Yarışmanın jürisi şarkıyı söyleyen yarışmacının rakip takımı oldu. Geceye damga vuran isimler hemen ortaya çıktı. İsmail’in “Koca Yusuf”, Dora’nın “Kumralım”, Batuhan’ın “Yorgunum Hayat”, Çağrı’nın “Aldırma Gönül”, İlayda’nın “Bim Bam Bom”, Poyraz’ın “Bitez Yalısı” Reşat’ın “Hey Gidi Hey”, Aleyna Kalaycıoğlu’nun “Ander Sevdaluk” Ayşe’nin “Padişah” Sergen’in “Haydi gel içelim” Steven’ın “Ankara’nın Bağları” Hanzade’nin “Hele Bir Gel” Berkay’ın “Nalân” Doğan’ın “Damla Damla” Melis’in “Aldatıldık” Merve’nin “Aşka Yürek Gerek” Aleyna Çalışkan’ın “A Be Kaynana” Öykü Çelik’in “Gurbet” şarkılarını seslendirmesi eğlenceli anlar yarattı.
Ünlüler takımından İlayda 89 puanla, gönüllüler takımından Aleyna 90 tam puan alarak finale kaldı. İki yarışmacı kimin şampiyon olacağını belirlemek için birer kez daha sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi. Gecenin sonunda Aleyna oy çokluğuyla şarkı yarışmasının şampiyonu oldu. Survivor 2021 şarkı yarışmasını Aleyna kazandı.
YARIŞMACILARA 'TUVALET' SORUSU
Jason Derulo’nun “Dominik’te ve sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu noktaya kadar geldiğiniz için tebrik ederim. Peki, sizi Survivor’da en çok zorlayan şey ne?” diye sorunca yarışmacıların hepsi tek bir ağızdan “açlık” cevabını verdi. Jason Derulo’nun ikincisi sorusu da “Peki, tuvalet ihtiyacınızı nasıl giderebiliyorsunuz?” oldu. Yarışmacılar “ormana gidip bulduğumuz yere” diye cevapladı. Gecenin devamında, geçen senenin Survivor 2020 birincisi Cemal Can Canseven’in DJ performans gösterisi ile devam edildi.
ANNENİZE SORDUK OYUNUNU KİM KAZANDI?Survivor'da birleşme haftasına özel oynanan 'annenize sorduk' oyununda annelerine yarışmacılar ile ilgili değişik sorular yöneltildi. Yarışmacılar da annelerinin bu sorulara verdikleri cevapları tahmin etmeye çalıştı.
SURVİVOR FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
Survivor 2021'de birleşme partisi ikinci etabında futbol maçı mücadelesi yaşandı. Birleşme partisine özel oynanan maça 2020 sezonunun yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Ardahan Uzkanbaş da katıldı.
Acun Medya takımı ve Survivor yarışmacıları arasında oynanan maçın ilk yarısı 2-2 bitti. Steven'ın orta sahadan attığı gol sonrası maçta Survivor yarışmacıları öne geçti. Sıkı mücadele sonrası maç 7-5 Acun Medya üstünlüğü ile tamamlandı. Steven ile Oğulcan Engin'in maçtaki performansı ise dikkat çekti.
TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU
Her hafta perşembe akşamı belirlenen Survivor kaptanları yarışmacıların oyları ile seçildi. Ünlüler takımı bu hafta takım kaptanı olarak oy birliği ile Çağrı'yı seçti. Gönüllüler ise Poyraz'ı haftanın kaptanı yaptı.
MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar parkurda yerlerini aldı. Survivor'da oyun öncesi market ödülü, sıvı yağ, domates ve nohut olan erzak paketi olarak açıklandı.
Dört erkek, dört kadın yarışmacı oyunda parkura çıktı. Takım olarak denizde sandal üzerine konulmuş irili ufaklı tüm küplerin sahile taşınması gereken oyunda yarışmacılar adeta canını dişine taktı.
Ünlüler takımı seçim avantajını yakalarken oyunun ilerleyen dakikalarında gönüllüler takımı, skoru 6-2 farka getirdi. Dora ile Batuhan karşılaşması ise oyunun kaderini belirledi. Dora Batuhan'a karşı sayı alınca 7-2 skorla market oyununun kazananı gönüllüler oldu.
SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da yiyecek ödülü için yarışmacılar bu kez yeniden parkura geldi. Adada yemek fırsatını yakalamak isteyen ünlüler ve gönüllüler güç ve dengenin ön planda olduğu oyunda zorlu anlar yaşadı. Parkurda yarışmacıları en çok asma denge engeli zorlarken, sepetlere atılacak üç basket ile takımlar sayı almak için mücadele verdi.
MERVE VE BATUHAN ARASINDA GERGİNLİK
Survivor'da oynanan ödül oyunu sonrası ünlüler takımında tansiyon yükseldi. Batuhan Merve'yi dinlemek istemediğini söylerken, Merve takım arkadaşını hareketlerine dikkat etmesi konusunda uyardı.
Merve 'içim kan ağlıyor' lafını söyleyerek, Batuhan'ın insanların modunu düşürdüğünü dile getirirken, Batuhan yalancılıkla suçladı. İkili arasında yaşanan sözlü tartışma sonrası ortam normale döndü.