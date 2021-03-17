Survivor 2021'de kim elendi, SMS birincisi kim oldu? (16 Mart 2021 Survivor ayrıntıları)

17.03.2021 - 09:39
İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ada şartları için önemli olan survivor iletişim oyununda yine nefes kesen mücadele yaşandı. Sevdiklerinden gelen mesajları okumak isteyen yarışmacılar zorlu parkurda ter döktü. Çamur parkurunda oynanan oyunda bayrak yarışını kazanan ünlüler seçim avantajını elde etti.
İletişim oyununun ilk etabında gönüllüler atağa geçerken ünlüler oyunu bırakmadı ve skoru 9-8’e getirdi. Steven’in Sergen’e karşı attığı sayı ile iletişim oyunu bayrak yarışına kaldı. İsmail ve Merve, gönüllülerden Steven ve Ayşe iletişim oyununda bayrak yarışına çıktı.
Nefeslerin tutulduğu oyunda önce kadınlar ardından da erkekler yarıştı. İsmail'in saniye farkı atışıyla ünlüler takımı 10-9 skorla ipi göğüsleyerek iletişim oyununu kazandı. Uzun bir aranın ardından Survivor'da iletişim oyununu kazanan ünlüler takımı sevdiklerinden gelen e-mailleri okuma şansını kazandı.
Gönüllüler takımı ise ödülü kaybetmenin üzüntüsü ile kamp alanlarına eli boş döndü. Yakınlarından gelen mesajları okuyan ünlüler gözyaşlarına boğuldu.
SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU
Survivor’da 10. Haftada SMS sıralaması belli oldu. Bu hafta gönüllülerde SMS birincisi Ayşe olurken, ikinci olan isim Poyraz oldu. Dora üçüncü Aleyna Çalışkan ise dördüncü sırada yer aldı. En az SMS oyunu ise Steven aldı.
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Aleyna Çalışkan ve Hanzade'nin eleme potasında olduğu haftada SMS birincisi Ayşe seçildi.
Survivor’da 10. hafta birincisi olan Ayşe, eleme adayı olarak Yunus Emre’nin ismini verdi. Acun Ilıcalı gün sonunda oy sonuçlarını açıkladı. Cumartesi günkü oylama baz alınarak halktan gelen SMS sonuçlarına göre Survivor 2021'e veda eden isim Yunus Emre oldu. Adadan ayrılan Yunus Emre büyük üzüntü yaşadı.
Yunus Emre, en büyük hayalinin Survivor olduğunu dile getirirken gözyaşlarını tutmakta zorlandı.
Sevilen yarışma Survivor 2021’de bu haftanın elenen ismi Yunus Emre Karabacak oldu. Gönüllüler takımından mücadele eden Survivor Yunus Emre, birleşme partisi öncesinde yarışmaya veda etti. Eleme sonrasında Yunus Emre Karabacak’ın hayatına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, nereli?
SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?
Yunus Emre Karabacak, 11 Şubat 1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. 31 yaşında olan Karabacak, Kasım 2020’de hayatını kaybeden ünlü güreşçi Reşit Karabacak’ın oğludur.
YUNUS EMRE KARABACAK BAŞARILARI
Survivor 2021 yarışmacıları arasında dikkatleri üzerinde toplayan Yunus Emre Karabacak, Erzurum’da dünyaya gelmiştir. Bursa’da hayatını sürdüren ve babası Reşit Karabacak’ın izinden giden Survivor Yunus Emre Karabacak, 20 yıldır güreş yaptığını ifade ediyor. Yıldızlar ve gençler kategorisinde Türkiye dereceleri olan başarılı güreşçi, Kırkpınar'da 3 kez dereceye girdi.
YUNUS EMRE KARABACAK’IN EĞİTİMİ
Survivor Yunus Emre Karabacak, eğitim hayatında pek çok farklı şehirde bulunmuştur. Liseyi Atatürk Anadolu Lisesi spor bölümünde okuyan Yunus Emre Karabacak, Balıkesir Üniversitesi BESYO antrenörlük bölümü mezunu. 2015 yılında üniversiteler arası Türkiye şampiyonluğu bulunan Yunus Emre Karabacak, Bursa Osmangazi spor kulübünde spor hayatını sürdürüyor.
YUNUS EMRE KARABACAK EVLİ Mİ? SOSYAL MEDYA HESABI VAR MI?
Güreşçi Yunus Emre Karabacak bekar olup Instagram hesabı "yunusemrekarabacakkk" kullanıcı adıyla mevcuttur. Yunus Emre Instagram’ında günlük hayatından ve spor hayatından paylaşımlar yapmaktadır.
YUNUS EMRE KARABACAK’IN BABASI REŞİT KARABACAK KİMDİR?
Güreşçi olan Survivor 2021 yarışmacısı Yunus Emre Karabacak babası Reşit Karabacak’ın izinden gitmiş bir isimdir. Reşit Karabacak, ülkemize sayısız kez altın madalya kazandırmış başarılı bir güreşçidir. 1954 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Reşit Karabacak 19 Kasım 2020 tarihinde Bursa’da hayatını kaybetmiştir. Güreş’e 19 yaşında İzmir’de başlayan Reşit Karabacak’ın vefatı üzerine, Bakan Muharrem Kasapoğlu başsağlığı mesajı yayımlamıştır. Reşit Karabacak’ın Balkan şampiyonluğu, Akdeniz şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu bulunmaktadır.
SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Pazartesi akşamları oynanan Survivor ödül oyununda ünlüler ve gönüllüler ödülü almak için karşı karşıya geldi. Ödül oyunu öncesinde takımlar avantaj oyununda mücadele verdi. Batuhan – Merve, Gönüllülerden Poyraz – Aleyna Kalaycıoğlu karşılaşmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Aleyna’yı yakalayan Batuhan atışlarda Merve’ye avantajı kazandırdı. Böylece seçim avantajını ünlüler takımı kazanmış oldu.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Yarışmacıların stres atmasını sağlayan Survivor Anlat Bakalım oyunu yine keyifli anlara sahne oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımının birbirlerine sorular sorduğu oyunda ödül patso olarak açıklandı. İletişim ve eleme konseyi öncesi moral bulmak isteyen takımlar anlat bakalımda birbirlerine soru sorarak en fazla kelimeyi bilmeye çalıştı. Bu hafta anlat bakalımda günün rekoru ise 8 kelime bilen İsmail – Gonca, Ayşe – Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan - Gonca'dan geldi. Eğlenceli anların yaşandığı anlat bakalımda 7-4 skorla oyunu ünlüler takımı kazandı.
Survivor'da ilk Bil Bakalım mücadelesi verildi. En çok bilen takım 1000 pesonun sahibi oldu. Ardından birçok lezzetli yemek için açık artırma oyunu gerçekleşti. Ancak 14 Mart Survivor Bil Bakalım oyununda ünlüler takımı önde giderken, ödül için kıran kırana rekabet oldu. Oyunun kazananı ise gönüllüler oldu.
SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
İkinci dokunulmazlık oyununda iki takım da başa baş skor yakaladı. Oyunun son dakikalarına doğru ünlüler 9 - 7 skor ile önde gitti. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan ise Batuhan'ın sayısı ile ünlüler takımı oldu.
SURVIVOR'DA HAFTANIN 2. ELEME ADAYI
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun kaybedeni gönüllüler oldu. Böylelikle ikinci eleme adayı da bu takımdan çıktı. En çok adı çıkan ve ikinci gitme adayı olan da Hanzade olarak açıklandı.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Birleşme partisine doğru hızla giden Survivor 2021'de nefes kesen bir market oyunu ekrana geldi. 3 kişilik ekip olarak çıkılan parkurda nefes kesen karşılaşmalar ekrana geldi. Market oyunu parkurunda iki atıcı vagonu iterken bir toplayıcı yol üzerindeki topları topluyordu. Parkuru bir geri bir ileri giden yarışmacılar, finalde topladıkları toplar ile dört seramiği rakibinden önce kırması gerekiyordu. Atışlarda daha başarılı bir gününde olan Ünlüler, günün sonunda 7-3 skorla market oyununu kazanmayı başardı. Ünlüler takımı, böylece 6 hafta sonra bir market oyununu kazanmış oldu.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
İki takımın kıyasıya mücadelesinde gönüllüler takımı 9-7 önde götürdüğü mücadelenin son anlarında Ünlüler takımından gelen atakla neye uğradığını şaşırdı. Poyraz'ı son olarak yenen Batuhan takımının kritik mücadelede eşitliği yakalamasında etkili oldu. 9-9'luk eşitliğin ardından mücadele bayrak yarışına kaldı.
Ünlüler takımında İsmail ve Merve Aydın yarışırken, gönüllüler takımında ise Ayşe ve Steven mücadele etti. Merve inanılmaz atışları ile ünlüler takımına dokunulmazlığı kazandırdı ve konseyde bir arkadaşlarının isimlerini yazmaktan kurtardı.
SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın ilk eleme adayı olan ismi gönüllüler takımında yapılan oylamanın ardından belli oldu. Konseyde Acun Ilıcalı birleşme partisi için sürpriz açıklamalarda bulunurken Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Gönüllüler takımında Aleyna Çalışkan oldu.
GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA GERGİNLİK
Gergin geçen haftanın ardından, ada konseyinde Acun Ilıcalı gönüllüler takımında kadın yarışmacılara '3 Y' konusunun ne demek olduğunu sordu. Konuyla ilgili ilk başta açıklama yapmak istemeyen Aleyna Çalışkan Ayşe'nin açıklamasını istedi. Daha sonra yeniden söz alan Aleyna, Hanzade'den bahsederek, "Ben onu yüzsüz, yalancı, yalaka olarak görüyorum. O yüzden de 3 Y diyordum. O da zaten bize şeytan diyordu. Ben sizin gibi küstah ve bencil görmedim demişti" açıklamasında bulundu.
Takım arkadaşının sözlerine çıkışan Hanzade ise, "Küstah ve bencil olayında ben haklıydım. Ben yüzüne karşı söyledim ama yüzsüz ve yalancı lafından sonra artık benimde onunla problemim var" dedi.
Takımın diğer kadın yarışmacıları da Aleyna'nın sözlerine destek verdi. Yaşanan gerginlik sonrası Hanzade'nin duygularına hakim olmakta zorlandığı görüldü.
TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU
Survivor 2021'in son bölümünde ödül oyunu öncesi takımlar arasında takım kaptanları seçildi. Ünlüler takımında Barış’ın rahatsızlığı nedeniyle yer almadığı oylamada kaptan Batuhan oldu. Gönüllüler ise tercihini Aleyna Kalaycıoğlu'dan yana kullandı.
BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?
2021 sezonunda Survivor birleşme partisinin 27-28 Mart’ta yapılacağı duyuruldu.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ödül oyunu mücadelesinde ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda yerlerini aldı. Oyun öncesi ödül sandviç, yanında kızarmış patates yiyecek olarak açıklandı. Parkura bir atıcı, bir atıcıya topu verecek kişi, mekanizmayı çekecek iki kişi ile birlikte 4 kişi oyuna çıktı. Zorlu anların ardından Batuhan, Poyraz’dan önce üç basket atışı yaparak skoru 10-6 yaptı. Batuhan'ın atışı ile ödülü kazanan takım ünlüler oldu.
BARIŞ ÖZBEK SURVIVOR'A VEDA ETTİ
Ünlüler takımında yer alan Barış Özbek, midesinden rahatsız olduğu için yarışmada oyunlarda yer almayıp birkaç gündür dinleniyordu. Sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Barış'ın son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.