Survivor 2021'de yarı finalde elenen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? (Merak edilenler ve yarışmadan kareler)

Kırmızı takımda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor 2021'in İstanbul'da yapılacak finalinde yarı final koltuğuna oturmayı başardı. Ancak canlı SMS oylamasında hayallerine veda etti. Peki Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? İşte merak edilenleri ve yarışmadan yansıyan kareleri...

24.06.2021 - 22:21

Survivor 2021'de yarı finalde elenen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? (Merak edilenler ve yarışmadan kareler) - 1
"Peşinden gidecek cesaretim vardı gerçekleştirdiğim hayalleri survivor'la taçlandırmaya gidiyorum" sözleriyle yarışmaya katılan Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi.


Survivor 2021'de yarı finalde elenen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? (Merak edilenler ve yarışmadan kareler) - 2
Yalova’da büyüdüğünü belirten Kalaycıoğlu, anne ve babası 10 yaşında ayrılınca annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşınmış.


Survivor 2021'de yarı finalde elenen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? (Merak edilenler ve yarışmadan kareler) - 3
Kalaycıoğlu, İstanbul’a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini dile getiriyor. Kalaycıoğlu ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.


Survivor 2021'de yarı finalde elenen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? (Merak edilenler ve yarışmadan kareler) - 4
Kalaycıoğlu, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.


Survivor 2021'de yarı finalde elenen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? (Merak edilenler ve yarışmadan kareler) - 5
Survivor 2021 gönüllüler takımında yarışmaya başlayan Kalaycıoğlu, yarışmaya katılma hikayesini şöyle anlatıyor: “Survivor’a ilk defa bu sene başvurdum. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor.”
Survivor 2021'de yarı finalde elenen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? (Merak edilenler ve yarışmadan kareler) - 6
İşte Aleyna'nın Survivor 2021'den öne çıkan diğer kareleri...
Survivor 2021'de yarı finalde elenen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? (Merak edilenler ve yarışmadan kareler) - 7
Survivor 2021'de yarı finalde elenen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? (Merak edilenler ve yarışmadan kareler) - 8
Survivor 2021'de yarı finalde elenen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? (Merak edilenler ve yarışmadan kareler) - 9
Survivor 2021'de yarı finalde elenen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? (Merak edilenler ve yarışmadan kareler) - 10
Survivor 2021'de yarı finalde elenen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? (Merak edilenler ve yarışmadan kareler) - 11
Survivor 2021'de yarı finalde elenen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? (Merak edilenler ve yarışmadan kareler) - 12

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