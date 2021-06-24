Survivor 2021'de yarı finalde elenen Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? (Merak edilenler ve yarışmadan kareler)

Survivor 2021 gönüllüler takımında yarışmaya başlayan Kalaycıoğlu, yarışmaya katılma hikayesini şöyle anlatıyor: “Survivor’a ilk defa bu sene başvurdum. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor.”