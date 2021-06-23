Survivor 2021'de yarı finale kalan Ayşe Yüksel kimdir? (Merak edilenler ve yarışmadan kareler)
Mavi takımda yarışan Ayşe Yüksel Survivor 2021'in İstanbul'da yapılacak finalinde yarı final koltuğuna oturmayı başardı. Peki Survivor Ayşe Yüksel kimdir? İşte merak edilenleri ve yarışmadan yansıyan kareleri...
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23.06.2021 - 15:16
Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde dünaya geldi. Üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren survivor Ayşe, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır.
Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilenmiştir.
Ortaokul 7. sınıfta haltere başlayan Yüksel, Türkiye 3.'sü olmuştur. Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçmiştir. Yüksel, voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başlamıştır.
Yüksel, "20 yaşındaki bir insanın neler yapabileceğini göstermeye gidiyorum" diyerek Survivor'a katılmıştı.
İşte Ayşe'nin Survivor 2021'den öne çıkan diğer kareleri...
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