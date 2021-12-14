Survivor 2022 Batuhan Karacakaya kimdir?

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 17:19
Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu heyecanla beklenirken Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 kadrosunu duyurdu.Survivor 2022 kadrosunda, yarışmanın 2021 yılına damgasını vuran ve iddialı isimlerden biri olan Batuhan Karacakaya'nın da yer aldığı görüldü.
BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?
Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile oldu.
İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu 'Bülent Ziyagil' karakterini canlandırdı.
Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol aldı ve bu dizide de 'Mert' Karakteri ile ekrana geldi.
Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol aldı. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.
Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekti.
Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile de ekrana gelen Batuhan Karacakaya, dizide Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi 'Dündar'ı oynadı.
24 yaşındaki oyuncu, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katıldı.