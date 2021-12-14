Survivor 2022 Batuhan Karacakaya kimdir?

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele edecek tüm isimleri açıkladı. Bu yıl birbirinden zorlu rakiplerin yarışacağı kadroda 2021 yılında yarışmaya damgasını vuran ve ünlüler takımında bulunan oyuncu Batuhan Karacakaya da yer alıyor. Peki Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 17:19

Survivor 2022 Batuhan Karacakaya kimdir? - 1

Uzun yıllardır ekranlarda olan 'ın yeni sezonu heyecanla beklenirken Survivor All Star 2022 kadrosunu duyurdu.

Survivor 2022 kadrosunda, yarışmanın 2021 yılına damgasını vuran ve iddialı isimlerden biri olan Batuhan Karacakaya'nın da yer aldığı görüldü.

Survivor 2022 Batuhan Karacakaya kimdir? - 2

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile oldu.

Survivor 2022 Batuhan Karacakaya kimdir? - 3

İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu 'Bülent Ziyagil' karakterini canlandırdı.

Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol aldı ve bu dizide de 'Mert' Karakteri ile ekrana geldi.

Survivor 2022 Batuhan Karacakaya kimdir? - 4

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol aldı. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekti.

Survivor 2022 Batuhan Karacakaya kimdir? - 5

Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile de ekrana gelen Batuhan Karacakaya, dizide Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi 'Dündar'ı oynadı.

24 yaşındaki oyuncu, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katıldı.

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