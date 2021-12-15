Survivor 2022 Evrim Keklik kimdir?

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele edecek tüm isimleri açıkladı. Bu yıl birbirinden zorlu rakiplerin yarışacağı kadroda, 2020 yılında gönüllüler takımında bulunan Evrim Keklik da yer alıyor. Peki, Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler 15.12.2021 - 02:21

Survivor 2022 Evrim Keklik kimdir? - 1

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Evrim Keklik, 29 yaşında ve İstanbul doğumludur. Spora 1. sınıftayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybol ile başlayan Keklik; Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında yer aldı.

Survivor 2022 Evrim Keklik kimdir? - 2

Sonrasında yaşadığı talihsizlik sebebiyle, omzunda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldı. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirdi.

Survivor 2022 Evrim Keklik kimdir? - 3

Üniversiteden 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olan Keklik, 2017 yılında İstanbul'a geri dönerek sualtı hokeyine başladı. Bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapmış olan Keklik, şimdilerde bir magazin programında yorumculuk yapıyor.

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