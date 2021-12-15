Survivor 2022 Evrim Keklik kimdir?

Üniversiteden 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olan Keklik, 2017 yılında İstanbul'a geri dönerek sualtı hokeyine başladı. Bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapmış olan Keklik, şimdilerde bir magazin programında yorumculuk yapıyor.