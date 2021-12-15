Survivor 2022 Evrim Keklik kimdir?

Haberler 15.12.2021 - 02:21
EVRİM KEKLİK KİMDİR?
Evrim Keklik, 29 yaşında ve İstanbul doğumludur. Spora 1. sınıftayken Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybol ile başlayan Keklik; Galatasaray voleybol takımı ve Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımında yer aldı.
Sonrasında yaşadığı talihsizlik sebebiyle, omzunda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldı. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimini bitirdi.
Üniversiteden 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olan Keklik, 2017 yılında İstanbul'a geri dönerek sualtı hokeyine başladı. Bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapmış olan Keklik, şimdilerde bir magazin programında yorumculuk yapıyor.