Survivor 2022 Seda Ocak kimdir?

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele edecek tüm isimleri açıkladı. Bu yıl birbirinden zorlu rakiplerin yarışacağı kadroda, 2019 yılında gönüllüler takımında bulunan Seda Ocak da yer alıyor. Peki, Seda Ocak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler 15.12.2021 - 02:12

Survivor 2022 Seda Ocak kimdir? - 1
Survivor 2022 Seda Ocak kimdir? - 2

SEDA OCAK KİMDİR?

Eski yarışmacılardan Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, 34 yaşında ve aslen Bursalıdır.

Eski milli atlet ve antrenör olan başarılı sporcunun iki çocuğu vardır.

Survivor 2022 Seda Ocak kimdir? - 3

Bursa Kız Lisesi'nden mezun olan  Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bitirdi.

Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Ocak, spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı.

Survivor 2022 Seda Ocak kimdir? - 4

Ocak kendisini şöyle anlatıyor,

"Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum."

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