Survivor 2022 Sercan Yıldırım kimdir?

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele edecek tüm isimleri açıkladı. Bu yıl birbirinden zorlu rakiplerin yarışacağı kadroda 2020 yılında yarışmaya damgasını vuran ve ünlüler takımında bulunan futbolcu Sercan Yıldırım da yer alıyor. Peki Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 14:39

Survivor 2022 Sercan Yıldırım kimdir? - 1

Uzun yıllardır ekranlarda olan 'ın yeni sezonu heyecanla beklenirken Survivor All Star 2022 kadrosunu duyurdu.

Survivor 2022 kadrosunda, 2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasında 6. olan Sercan Yıldırım'ın da yer aldığı görüldü.

Survivor 2022 Sercan Yıldırım kimdir? - 2

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Survivor 2022 Sercan Yıldırım kimdir? - 3

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da şampiyonluk yaşadı.

Survivor 2022 Sercan Yıldırım kimdir? - 4

Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

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