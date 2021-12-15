Survivor 2022 Sude Burcu kimdir?

Haberler 15.12.2021 - 02:03
SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?
Survivor 2019 yarışmacısı Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de doğdu.
Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan sporcunun, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Burcu , İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor ve aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor.
1.66 boyunda ve 57 kilo olan sporcunun 2 kez Avrupa 3.'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.