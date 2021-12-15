Survivor 2022 Sude Burcu kimdir?

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele edecek tüm isimleri açıkladı. Bu yıl birbirinden zorlu rakiplerin yarışacağı kadroda, 2019 yılında gönüllüler takımında bulunan Sude Burcu da yer alıyor. Peki, Sude Burcu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler 15.12.2021 - 02:03

Survivor 2022 Sude Burcu kimdir? - 1

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

2019 yarışmacısı Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de doğdu.

Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan sporcunun, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu.

Survivor 2022 Sude Burcu kimdir? - 2

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Burcu , İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor ve aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor.

Survivor 2022 Sude Burcu kimdir? - 3

1.66 boyunda ve 57 kilo olan sporcunun 2 kez Avrupa 3.'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.

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