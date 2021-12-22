Survivor 2022 Çağan Atakan Arslan kimdir?

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele edecek tüm isimleri açıkladı. Bu yıl birbirinden zorlu rakiplerin yarışacağı kadroda 2016 yılında yarışmaya damgasını vuran ve şampiyon olan sporcu Çağan Atakan Arslan da yer alıyor. Peki Çağan Atakan Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 15:35

Survivor 2022 Çağan Atakan Arslan kimdir? - 1

Uzun yıllardır ekranlarda olan 'ın yeni sezonu heyecanla beklenirken Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 kadrosunu duyurdu.

Survivor 2022 kadrosunda, yarışmanın 2016 yılına damgasını vuran ve Survivor 2016'nın şampiyonu olan Çağan Atakan Arslan'ın da yer aldığı görüldü.

Survivor 2022 Çağan Atakan Arslan kimdir? - 2

ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR?

Çağan Atakan Arslan, 07 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı.

Vücut geliştirmeye küçük yaşlarda başlayan sporcu, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmasının ardından günümüze kadar birçok başarıya imza attı.

Survivor 2022 Çağan Atakan Arslan kimdir? - 3

Atakan Arslan, İstanbul Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu'ndan mezundur. Kickboks, muay thai ve free fight branşlarında kendisini geliştirdi ve bir çok madalya kazandı.

Atakan Arslan aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyor ve profesyonel müsabakalara çıkıyor.

Survivor 2022 Çağan Atakan Arslan kimdir? - 4

Çağan Atakan Arslan 2017 Şubat ayında Serap Korkmaz ile evlendi ve 2018 yılında Leon Aslan Arslan adında bir oğulları oldu.

ATAKAN ARSLAN'IN BAŞARILARI

2007 yılı Kickboks Türkiye Şampiyonu

2009 yılı Wffa Free Fıght Avrupa Şampiyonu

2010 yılı Muay Thai Türkiye Şampiyonu

2010 yılı Best Muay Thai Superlig Şampiyonu

2010 yılı Wof World O-Sport Federatıon Muay Thai Dünya Şampiyonu

2010 yılı İfma Büyük Erkekler Muay Thai Dünya 3.sü

2011 yılı Türkiye Muay Thai Şampiyonu

2011 yılı Best Muay Thai Süper ligi Şampiyonu

2011 yılı İfma Büyük Erkekler Muay Thai Dünya Şampiyonu

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