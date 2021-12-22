Survivor 2022 Çağan Atakan Arslan kimdir?

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 15:35
Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu heyecanla beklenirken Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 kadrosunu duyurdu.Survivor 2022 kadrosunda, yarışmanın 2016 yılına damgasını vuran ve Survivor 2016'nın şampiyonu olan Çağan Atakan Arslan'ın da yer aldığı görüldü.
ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR?
Çağan Atakan Arslan, 07 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 'Avatar' lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı.
Vücut geliştirmeye küçük yaşlarda başlayan sporcu, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmasının ardından günümüze kadar birçok başarıya imza attı.
Atakan Arslan, İstanbul Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu'ndan mezundur. Kickboks, muay thai ve free fight branşlarında kendisini geliştirdi ve bir çok madalya kazandı.
Atakan Arslan aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyor ve profesyonel müsabakalara çıkıyor.
Çağan Atakan Arslan 2017 Şubat ayında Serap Korkmaz ile evlendi ve 2018 yılında Leon Aslan Arslan adında bir oğulları oldu.
ATAKAN ARSLAN'IN BAŞARILARI
2007 yılı Kickboks Türkiye Şampiyonu
2009 yılı Wffa Free Fıght Avrupa Şampiyonu
2010 yılı Muay Thai Türkiye Şampiyonu
2010 yılı Best Muay Thai Superlig Şampiyonu
2010 yılı Wof World O-Sport Federatıon Muay Thai Dünya Şampiyonu
2010 yılı İfma Büyük Erkekler Muay Thai Dünya 3.sü
2011 yılı Türkiye Muay Thai Şampiyonu
2011 yılı Best Muay Thai Süper ligi Şampiyonu
2011 yılı İfma Büyük Erkekler Muay Thai Dünya Şampiyonu