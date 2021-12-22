Survivor 2022 Çağan Atakan Arslan kimdir?

Atakan Arslan, İstanbul Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu'ndan mezundur. Kickboks, muay thai ve free fight branşlarında kendisini geliştirdi ve bir çok madalya kazandı.

Atakan Arslan aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyor ve profesyonel müsabakalara çıkıyor.