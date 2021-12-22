Survivor 2022 Elif Yıldırım Gören kimdir?

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele edecek tüm isimleri açıkladı. Bu yıl birbirinden zorlu rakiplerin yarışacağı kadroda 2020 yılında yarışmaya damgasını vuran ve ünlüler takımında bulunan sporcu Elif Yıldırım Gören de yer alıyor. Peki Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 15:34

Survivor 2022 Elif Yıldırım Gören kimdir? - 1

Uzun yıllardır ekranlarda olan 'ın yeni sezonu heyecanla beklenirken Survivor All Star 2022 kadrosunu duyurdu.

Survivor 2022 kadrosunda, yarışmanın 2020 yılına damgasını vuran ve başarılı kadın yarışmacılar arasında yer alan Elif Yıldırım Gören'in de yer aldığı görüldü.

Survivor 2022 Elif Yıldırım Gören kimdir? - 2

ELİF YILDIRIM  GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğdu. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Survivor 2022 Elif Yıldırım Gören kimdir? - 3

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4×400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi oldu.

Survivor 2022 Elif Yıldırım Gören kimdir? - 4

Survivor 2020 Ünlüler takımında yarışan Elif Yıldırım Gören, genel performans tablosunda 9. sırada yer alıyor.

Yüzde 50 başarı oranına sahip olan Survivor Elif, 288 oyuna çıktı ve bunların 145’inde başarılı oldu.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER