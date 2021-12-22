Survivor 2022 Elif Yıldırım Gören kimdir?

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğdu. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur.

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.