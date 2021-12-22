Survivor 2022 Elif Yıldırım Gören kimdir?

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 15:34
Uzun yıllardır ekranlarda olan Survivor'ın yeni sezonu heyecanla beklenirken Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 kadrosunu duyurdu.Survivor 2022 kadrosunda, yarışmanın 2020 yılına damgasını vuran ve başarılı kadın yarışmacılar arasında yer alan Elif Yıldırım Gören'in de yer aldığı görüldü.
ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?
Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğdu. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur.
1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4×400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi oldu.
Survivor 2020 Ünlüler takımında yarışan Elif Yıldırım Gören, genel performans tablosunda 9. sırada yer alıyor.
Yüzde 50 başarı oranına sahip olan Survivor Elif, 288 oyuna çıktı ve bunların 145’inde başarılı oldu.