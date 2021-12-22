Survivor 2022 Furkan Kızılay kimdir?

2007 yılında Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, Yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırca ve sunuculuğunu Süheyl Uygur'un üstlendiği yarışma programı "Ünlüler Sirki"nde birinci oldu.

Survivor 2017'nin 19. haftasında Sabriye ve İlhan Mansız ile birlikte elemeye kalan Furkan Survivor'a veda etti.