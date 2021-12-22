Survivor 2022 Furkan Kızılay kimdir?

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star yarışmasında mücadele edecek tüm isimleri açıkladı. Bu yıl birbirinden zorlu rakiplerin yarışacağı kadroda 2017 yılında yarışmaya damgasını vuran ve ünlüler takımında bulunan oyuncu Furkan Kızılay da yer alıyor. Peki Furkan Kızılay kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 22.12.2021 - 14:52

Survivor 2022 Furkan Kızılay kimdir? - 1

Uzun yıllardır ekranlarda olan 'ın yeni sezonu heyecanla beklenirken Survivor All Star 2022 kadrosunu duyurdu.

Survivor 2022 kadrosunda, yarışmanın 2017 yılına damgasını vuran ve iddialı isimlerden biri olan Furkan Kızılay'ın da yer aldığı görüldü.

Survivor 2022 Furkan Kızılay kimdir? - 2

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Çocuklar Duymasın ile yıldızı parlayan Furkan Kızılay, 30 Kasım 1990 tarihinde İstanbul, Şile'de doğdu. Kadir Has Üniversitesi Sistem Mühendisliği'nden mezun oldu.

İyi bir tenis oyuncusu olan Furkan Kızılay, sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol aldı.

Survivor 2022 Furkan Kızılay kimdir? - 3

Oyunculuğun yanı sıra müzikte de kendisini gösteren Kızılay, 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümünü çıkardı.

2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırdı.

Survivor 2022 Furkan Kızılay kimdir? - 4

2007 yılında Avrasya Sirki kurucusu Servet Yalçın, Yönetmen Ezel Akay, Pakize Suda, Neco ve Levent Kırca ve sunuculuğunu Süheyl Uygur'un üstlendiği yarışma programı "Ünlüler Sirki"nde birinci oldu.

Survivor 2017'nin 19. haftasında Sabriye ve İlhan Mansız ile birlikte elemeye kalan Furkan Survivor'a veda etti.

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