Survivor 2022 Mert Öcal kimdir?

2007 yılında yönetmen koltuğunda Onur Tan’ın oturduğu Oyun Bitti isimli dizide Murat karakterini canlandırarak Azra Akın, Zeki Alasya, Tarık Papuçcuoğlu gibi isimlerle birlikte yer aldı.

Bir yıl sonra Görgüsüzler isimli dizide Yılmaz karakterine hayat veren Mert Öcal, bu projede de Zeki Alasya, Melek Baykal, Çağla Şikel gibi isimlerle oynadı.