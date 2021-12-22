Survivor 2022 Merve Aydın kimdir?

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2008'de Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası ve 2011'de Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazandı.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında (Nagihan Karadere, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) ikinci gümüş madalyasının da sahibi oldu.

Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya-Olimpiyat B barajını da geçti.

Londra 2012 Yaz Olimpiyatları kadınlar 800 metre seçmelerinde 2. seride yarışan sporcu, yarış esnasında sakatlanarak 3:24.35'lik dereceyle serisini sonuncu olarak bitirdi.