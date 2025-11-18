Survivor 2026 geliyor: Cüneyt Arkın'ın oğlu kadroda

Survivor yeni sezon için bekleyiş sürüyor. Kadrodaki isimler teker teker belli olurken Acun Ilıcalı, yarışmaya katılan yedinci ismi açıkladı.

Survivor 2026 için geri sayım sürüyor. Bu yıl Ünlüler-All Star formatıyla ekranlara gelecek olan Survivor'da yarışacak isimleri Acun Ilıcalı açıklamaya devam ediyor.

Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat ve Meryem Boz'un ardından Survivor'da yarışacak yedinci yarışmacı belli oldu.

Acun Ilıcalı, 2022'de aramızdan ayrılan Yeşilçam yıldızı Cüneyt Arkın'ın oyuncu oğlu Murat Arkın'ın Survivor kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı, paylaşımında "Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Gönülden başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

SON ŞAMPİYON ADEM KILIÇÇI OLDU

Öte yandan büyük çekişmelere sahne olan Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de Batuhan Karacakaya ile Adem Kılıççı finale kalmıştı. Canlı yayındaki final mücadelesini Adem Kılıççı kazandı.