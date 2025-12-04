Survivor 2026 gönüllüler takımındaki erkek yarışmacılar açıklandı
04.12.2025 11:21
NTV - Haber Merkezi
Survivor 2026 kadrosu şekilleniyor. Acun Ilıcalı yaptığı son paylaşımla gönüllüler takımındaki erkek yarışmacıları duyurdu.
Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden Survivor 2026 için geri sayım başladı. Ocak ayında yayınlanması beklenen Survivor'da yarışacak isimler teker teker açıklanıyor.
Geçtiğimiz hafta gönüllüler takımında mücadele edecek kadın yarışmacıları açıklayan Acun Ilıcalı, son paylaşımında aynı takımda yer alan erkekleri duyurdu.
İŞTE GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA ERKEK YARIŞMACILAR
Ilıcalı'nın başarılar dilediği gönüllüler takımı erkek yarışmacılarının isimleri ise şöyle; Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı.
Gönüllüler takımında yer alan kadın yarışmacılar da Sude Demir, Lina Hourich, Nisanur Güler, Başak Cücü, Gözde Bozkurt oldu.
ÜNLÜLER TAKIMINDAKİ İSİMLER
Öte yandan Survivor'da ünlüler takımında yarışmak üzere şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel ve Seren Ay Çetin'in ismi açıklandı.