Survivor 2026 gönüllüler takımındaki kadın yarışmacılar belli oldu
29.11.2025 15:14
Beyza Çolak
Survivor için heyecanlı bekleyiş sürerken, Acun Ilıcalı yaptığı son paylaşımla gönüllüler takımındaki kadın yarışmacıların seçildiğini duyurdu.
Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden ve ocak ayında başlaması beklenen Survivor'da yarışacak isimler teker teker açıklanıyor.
ÜNLÜLER TAKIMINDAKİ İSİMLER
Şu ana kadar ünlüler takımında yarışacak olan; Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel ve Seren Ay Çetin'i duyuran Acun Ilıcalı, gönüllüler takımı ile ilgili paylaşım yaptı.
"BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Gönüllüler takımındaki kadın yarışmacıların seçildiğini duyuran Ilıcalı, "Başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Survivor 2026 gönüllüler takımında yarışacak kadın yarışmacılar; Sude Demir, Lina Hourich, Başak Cücü, Gözde Bozkurt.
SON ŞAMPİYON ADEM KILIÇÇI OLDU
Öte yandan büyük çekişmelere sahne olan Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de Batuhan Karacakaya ile Adem Kılıççı finale kalmıştı. Canlı yayındaki final mücadelesini Adem Kılıççı kazandı.